La notizia si è diffusa poche ore fa ed ha gettato nello sconforto il mondo della musica. La cantante Coco Lee si è spenta per sempre a soli 48 anni. Da tempo combatteva contro la depressione, che alla fine non le ha lasciato scampo.

A dare il triste annuncio è stata la sorella. Nancy ha spiegato ad alcuni giornalisti che Coco Lee da tempo combatteva con la sua malattia, ma nell’ultimo periodo la sua situazione era peggiorata. Nonostante l’aiuto, la cantante di fama mondiale non è riuscita a sconfiggere i suoi demoni e si è tolta la vita mentre si trovava all’interno della sua abitazione.

Coco Lee è stata trasportata con urgenza in ospedale, i medici hanno cercato di fare il possibile. Hanno provato invano a rianimarla per ore, senza successo. Alla fine sono stati costretti ad arrendersi e a dichiarare il decesso.

Ora sappiamo che è andata in un posto più felice e non soffre più di depressione. Confidiamo in Dio! Ora la nostra più grande responsabilità è prenderci cura della nostra anziana madre. Spero che tutti pregheranno per lei e ci concederanno tempo e privacy per guarire da questo grande dolore.

Queste le parole della sorella della star, che ha poi ricordato quanto sia stata importante la figura di Coco nel mondo musicale. È stata colei che verrà ricordata per aver aperto un mondo nuovo ai cantanti cinesi nel campo internazionale.

Coco Lee: il successo in tutto il mondo

Coco Lee è stata una cantante cinese di fama mondiale, naturalizzata statunitense. Il suo singolo Do You Want My Love ha segnato la storia della musica di tutto il mondo.

Ha raggiunto l’apice del successo quando, nel 2001, durante l’assegnazione dei premi oscar, si è esibita sul palco con il pezzo A Love Before Time.

La sua vita da quel momento è cambiata, è diventata famosa i tutto il mondo e forse proprio quella fama e quella pressione, l’hanno portata a cadere in un vortice di depressione.