Storia d’amore tra Edo e Chiara: nasce la canzone Resta qui

Resta qui è la bellissima canzone di Enrico Leonello in arte Dèlè che racconta la struggente storia d’amore tra Edo e Chiara, due ragazzi sfortunati che hanno dovuto salutarsi troppo presto. La loro vicenda aveva fatto il giro del web: Chiara era morta due giorni dopo la proposta di matrimonio.

Fonte Pixabay

Tutti hanno versato qualche lacrima per la triste storia d’amore tra Edoardo e Chiara, la ragazza che ha combattuto contro un tumore fino alla fine. Perdendo però la sua battaglia proprio a due giorni dalla proposta di matrimonio.

Lei era ricoverata in ospedale, per tentare di sopraffare quel mostro che le aveva sconvolto la vita. Ma la coppia non si era rassegnata, tanto che lui aveva deciso di chiederle di sposarlo. Il sì di lei, la promessa di rivedersi presto a casa. E poi, purtroppo, il tragico epilogo.

Fonte Pixabay

Due giorni dopo la proposta di matrimonio, Chiara si è spenta in quel letto di ospedale. Ed Edoardo ha deciso di pubblicare su Facebook il video della proposta per raccontare a tutti la loro splendida storia d’amore, tragicamente finita.

Il mondo deve sapere che per quanto la morte sia disperazione, per quanto cerchi di distruggerti con una codardia senza precedenti… con noi non ce l’ha fatta. Noi, insieme, abbiamo fatto questo. Gli abbiamo sorriso in faccia.

Fonte Pixabay

La canzone dedicata alla storia d’amore tra Edo e Chiara

Tutti si erano commossi vedendo quel video e ascoltando quelle parole piene d’amore. Anche Enrico Leonello, giovane cantautore pescarese. Il cantante, in arte Dèlè, quando ha visto mesi dopo quel video ha deciso di dedicare alla ragazza una canzone.

Ho visto le visualizzazioni e mi sono incuriosito. Sono scoppiato subito a piangere e ormai il sonno era andato via del tutto, così mi sono messo a scrivere di getto il testo di una canzone.

Fonte YouTube Dèlè Music

Resta qui è il singolo scritto e composto da Dèlè, il cui video è uscito a Natale. Per non dimenticare quello che Chiara ha seminato nella sua vita.