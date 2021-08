Strada crollata a Fuorigrotta, famiglia con bambino in ospedale: l'accaduto

Si è sfiorata la tragedia a Napoli. Una famiglia composta da madre, padre e figlio era a bordo della sua automobile quando all’improvviso è stata inghiottita in una strada crollata a Fuorigrotta, storico quartiere del capoluogo campano. I tre occupanti del veicolo sono stati immediatamente soccorsi. Ma ora c’è chi parla di scarsa sicurezza.

Nella sera del 4 agosto 2021, nel Rione Lauro, in via Leopardi, a Fuorigrotta, quartiere della zona occidentale di Napoli, si è aperta improvvisamente una profonda voragine. Proprio nel momento in cui in quel tratto stava transitando un veicolo.

A bordo del mezzo c’era una famiglia intera: la mamma, il papà e il figlio piccolo. Le tre persone coinvolge in questo terribile incidente hanno immediatamente ricevuto i soccorsi dei Vigili del Fuoco. Mentre i sanitari li hanno portati in ospedale per tutti gli accertamenti.

L’asfalto improvvisamente ha ceduto, creando una voragine nella quale l’auto è caduto rimanendo per metà incastrata. Paura nella periferia est di Napoli: per fortuna le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi.

Nelle immagini si vede proprio la Fiat Panda inghiottita per metà: prima un boato, poi il crollo con l’auto che rimane incastrata in verticale. Probabilmente il cedimento ha avuto luogo per problemi di infiltrazione di acqua nel sottosuolo.

Strada crollata a Fuorigrotta: famiglie senza acqua

Per permettere tutti i controlli alla rete fognaria e alla rete idrica, 850 famiglie si sono viste togliere l’acqua. Il provvedimento riguarda tutti gli edifici vicini alla zona dell’incidente, così da poter eseguire le verifiche del caso.

Anche la fornitura di gas è stata temporaneamente fermata in via del tutto precauzionale. Bisogna capire il motivo per cui la strada improvvisamente è crollata. La cittadinanza ha anche inscenato una protesta contro l’interruzione della fornitura idrica: è stato necessario l’intervento della Polizia.