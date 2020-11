Grave incidente domestico a Stradella, città in provincia di Pavia, in Lombardia. Bimbo di 2 anni ustionato mentre giocava con il fratello, di due anni più grande di lui. A causa di una tazza di tè caldo lasciata incustodita, il povero piccolo ha riportato delle gravi ustioni. Ecco quali sono le sue condizioni di salute.

Fonte Pixabay

Due bambini stavano giocando a Stradella. Era sera e si trovavano in casa. I due fratellini, uno di 2 anni e uno di 4 anni, avevano messo in piedi un gioco decisamente vivace, come spesso accade a quell’età.

Purtroppo, però, il momento di divertimento casalingo è stato interrotto da un incidente domestico che poteva trasformarsi in tragedia.

Mentre si rincorrevano, infatti, i piccoli hanno urtato una tazza di tè caldo e bollente, che si è rovesciata addosso al più piccolino.

Fonte Pixabay

Il piccolo di 2 anni, di origine senegalese, è stato subito soccorso. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza, per poterlo trasferire il più rapidamente possibile e d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano.

I medici lo hanno subito visitato e hanno fatto tutti gli accertamenti del caso per capire le sue condizioni di salute. Tranquillizzando poi la famiglia in apprensione per il piccolo.

Fonte Pixabay

Come sta il bimbo di 2 anni ustionato per la caduta accidentale di una tazza di tè caldo?

Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, le condizioni di salute del piccolo bambino di 2 anni rimasto ustionato a causa della tazza di tè non sarebbero gravi e non desterebbero grandi preoccupazioni. Nonostante la paura della famiglia, che in un primo momento ha pensato al peggio.

Fonte YouTube Tg2 Medicina33

Gli incidenti domestici spesso si possono prevenire, per evitare tragedie o corse in ospedale per limitare i danni. I bambini sanno come metterci sempre in apprensione, ma noi possiamo mettere in atto tutta una serie di comportamenti per evitare il più possibile che accadano.

Speriamo che il piccolo possa rimettersi presto!