Un testimone racconta gli attimi che hanno preceduto la strage di Ardea, dove un uomo ha ucciso prima due bambini e poi un anziano signore che passava in bicicletta. Lo ha seguito fino al rientro in casa, dove c’era la madre. Quando la donna ha visto la pistola ha capito che era successo qualcosa. Ed è scappata, prima che il giovane decidesse di farla finita.

CREDIT: FACEBOOK

L’uomo era nella sua macchina quando ha notato il ragazzo con una pistola in mano. Lo ha seguito e lo ha visto uccidere a sangue freddo le prime persone incontrate, due bambini che giocavano nel parco. Poi ha rivolto l’arma verso un signore in bicicletta, uccidendolo sul colpo.

Il testimone lo ha seguito fino a casa, dove il killer si è rinchiuso. All’interno dell’abitazione c’era anche la madre. Intanto si scopre che la pistola usata apparteneva al padre, che la deteneva legalmente per il suo lavoro. Alla sua morte i parenti avrebbero dovuto consegnarla alla polizia, ma così non è stato.

Mentre il testimone chiama la forze dell’ordine, il killer si è già rifugiato in casa, dove c’è la madre di 64 anni. La donna conosce i problemi psichici del figlio. Un anno fa si era rivolta ai Carabinieri dopo aver ricevuto minacce con un coltello.

Lo avevano sottoposto a TSO senza alcuna conseguenza. Quando lo ha visto tornare in casa con la Beretta del marito, guardia giurata morta un anno fa, ha subito compreso che aveva compiuto qualcosa di terribile. La donna spaventata è scappata via.

Fonte Pixabay

Strage di Ardea, il killer si suicida a casa sua

Dopo la fuga della madre, Andrea Pignani è salito nel soppalco dell’abitazione, dove c’è la sua stanza. Qui si uccide. Gli investigatori non riescono a capire il movente della strage, ma stanno cercando di ricostruire la sua storia.

La madre ha raccontato che il figlio si sentiva perseguitato. Stava sempre chiuso in casa e non usciva. Era laureato in ingegneria informatica, ma non aveva mai lavorato. Da poco la fidanzata portoghese lo aveva lasciato.