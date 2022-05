Sulla strage di Samarate ci sono ancora tanti punti da chiarire, visto come si sono svolti i fatti. Tuttavia, Manuela e sua figlia Chiara, le vicine di casa non riescono proprio a dimenticare la scena che si sono trovate davanti quella mattina. Hanno voluto raccontare l’accaduto in un’intervista.

Le forze dell’ordine al momento sono a lavoro per risolvere l’episodio, ma anche per capire il motivo che ha spinto l’uomo a compiere i due omicidi. Tutti lo hanno descritto come una persona gentile e socievole.

La tragedia di questa famiglia è avvenuta nella mattinata intorno alle 6.30 di mercoledì 4 maggio. Precisamente in una villetta in via Torino, a Samarate, in provincia di Varese.

Alessandro Maja il padre, molto probabilmente aveva premeditato tutto. Di conseguenza per prima cosa ha ucciso la moglie che dormiva sul divano, con un cacciavite e martello. Subito dopo è andato nella stanza di sua figlia Giulia, mettendo anche fine alle sua vita.

Quando è arrivato nella camera di suo figlio Nicolò, quest’ultimo si è svegliato ed è riuscito a fuggire dalla furia omicida di suo padre. L’uomo ha anche provato a suicidarsi, tagliandosi le vene, ma non è mai riuscito nel suo obiettivo.

Per questo sporco di sangue, è uscito di casa ed ha iniziato ad urlare, per chiedere aiuto. È proprio a questo punto che Manuela insieme a sua figlia Chiara, hanno lanciato subito l’allarme ai sanitari. Quest’ultime hanno voluto raccontare la vicenda in un’intervista.

Strage di Samarate, il racconto delle vicine

Ho sempre davanti agli occhi l’immagine di Alessandro, come l’ho visto mercoledì mattino. Sono giorni terribili, ancora mi sembra tutto così assurdo, irreale, ma c’è quell’immagine che non mi lascia, non posso allontanarla, mi accompagnerà sempre. L’ho visto anche lunedì mattina, era tranquillo, ci siamo salutati come sempre con un ciao. Siamo vicini di casa da 22 anni, tanti anni di vicinato, molti momenti condivisi, i nostri figli sono cresciuti insieme.