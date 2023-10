Un’agonia durata 48 lunghe ore è quella che ha vissuto Etleva Bodi di 31 anni e che purtroppo si è conclusa con il suo decesso, era una madre di 4 figli. Il marito dopo una discussione, l’ha sentita parlare al telefono e le ha stretto le mani intorno al collo, fino a lasciarla senza respiro.

L’uomo, chiamato Selami Bodi, entrambi di origini albanesi, è ora in arresto ed è accusato del reato di delitto aggravato dai futili motivi.

Da una prima ricostruzione dei fatti, il dramma di questa giovane donna è avvenuto nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 ottobre. Precisamente nella loro abitazione che si trova nella città di Savona, nel quartiere di Villapiana.

La coppia con 4 figli, di età compresa tra gli 11 e 5 anni, ha avuto una discussione, dovuta alla gelosia eccessiva dell’uomo. Etleva Bodi alla fine, ha deciso di chiudersi in camera e nel frattempo stava parlando al telefono, non è ancora chiaro con chi.

Il marito quando ha sentito ciò che stava accadendo, è riuscito ad entrare nella stanza. Tra loro è scoppiata una nuova lite e l’uomo le ha stretto le mani intorno al collo.

Quando si è reso conto che non respirava più, è stato proprio lui a chiedere l’intervento dei sanitarie e delle forze dell’ordine. Da qui il tempestivo arrivo in casa dei soccorritori.

Il decesso straziante di Etleva Bodi

I medici hanno cercato in fretta di rianimarla ed alla fine, hanno disposto per lei il tempestivo ricovero all’ospedale San Paolo. Era arrivata in condizioni disperate e purtroppo dopo 48 lunghe ore di agonia, la giovane donna non ce l’ha fatta.

A nulla sono serviti i tentativi dei dottori di tenerla in vita. I figli al momento sono affidati da uno zio e quest’ultimo, ha deciso di avviare una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe e nella didascalia ha scritto: