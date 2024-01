Tragedia a Chiaramonte Gulfi, ragazza di 25 anni colpita da malore in casa, è morta: si sarebbe laureata tra pochi giorni

Una grave e straziante perdita è quella che si è trovata ad affrontare la comunità di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Purtroppo una ragazza di 25 anni è deceduta in seguito ad un malore improvviso nella sua abitazioni, dopo diversi giorni di influenza.

I medici intervenuti hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi e quindi constatare il suo straziante decesso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattina di martedì 2 gennaio. Precisamente nella casa della famiglia che si trova nel comune di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa.

La giovane che fino a quel giorno sembrava stare bene, aveva avuto l’influenza, con febbre alta e malesseri vari. Tuttavia, non aveva patologie così gravi da poter pensare ad una sua perdita improvvisa.

In quella giornata ha avuto un malore ed i genitori nel vederla, si sono presto allarmati. Per questo motivo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari nella loro abitazione.

I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti e con la speranza di poterla salvare, hanno cercato di rianimarla a lungo. Però si sono presto resi conto che la situazione era davvero disperata.

Il decesso della ragazza di 25 anni, dopo il malore

Nonostante le loro manovre di rianimazione, alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Purtroppo il suo cuore non ha mai ripreso a battere e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

La ragazza che sembrava stare bene, non ce l’ha fatta. Si sarebbe dovuta laureare tra pochi giorni. Tuttavia, la causa che ha portato alla sua improvvisa scomparsa è ancora ignota, per questo è possibile che gli inquirenti decideranno anche di disporre l’autopsia sul corpo.

Nel frattempo tutta la comunità di Chiaramonte Gulfi è in lutto. In tanti stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza ai suoi cari, colpiti da una perdita così grave e straziante. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.