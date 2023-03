Studiano per diventare prete e suora ma si innamorano: la loro storia ha commosso tutti

Dal diventare prete e suora sono finiti per innamorarsi e abbandonare la vita religiosa.

Non è raro ascoltare storie di preti o suore che ad un certo punto della loro vita decidono di abbandonare la vita religiosa in nome di una più profana. Oggi vogliamo raccontarvi una delle storie più lette al mondo che tratta la vicenda di Tomás e Massiel che hanno deciso entrambi di abbandonare la vita religiosa per vivere il loro amore.

Nonostante le critiche i due oggi sono delle vere star di Tiktok dove parlano della loro storia e di come tutto questo è successo.

Tomás Cam e Massiel Pereyra erano molto giovani quando si sono conosciuti al seminario lui per diventare prete e lei suora. All’inizio i due raramente parlavano e si davano retta, anzi soprattuto Tomás ha ammesso di non essere minimamente interessata a Massiel.

Ma 7 anni di seminario insieme hanno fatto poi la differenza. Un anno prima che il giovane abbandonasse la vita religiosa, i due iniziano a conversare sui social e da lì è scoccata la scintilla.

Il primo a lasciare è stato Tomás, poi è stata la volta di Massiel. I due hanno deciso di abbandonare questa vita per vivere il loro amore in autonomia. Insomma i sentimenti che provavano sono stati più forti della vocazione religiosa.

La loro storia è diventata di dominio pubblico grazie a Tiktok dove i due hanno raccontato come si sono innamorati e il coraggio che hanno avuto nell’abbandonare la precedente vocazione. Il primo incontro è stato Ponte dei Sospiri di Lima, in Perù. Tomás ha raccontato attraverso il suo account TikTok di aver adorato l’incontro e di non esser riuscito a smettere di ascoltare Massiel.

Dopo un paio di uscite la loro relazione si è trasformata da amicizia a qualcosa di più. Ovviamente il video è diventato virale sul web dove non sono mancate anche le critiche da parte di chi non ha apprezzato questa scelta.