La storia di Summer Edwards ha fatto il giro del mondo. Una ragazza di soli 18 anni che credeva di essere incinta e che invece ha scoperto qualcosa di straziante.

Non si sentiva bene, ha notato uno strano rigonfiamento della pancia. Stava ingrassando e non le era mai capitato prima, così Summer Edwards ha pensato di aspettare un bambino. Ha comprato un test di gravidanza, poi un altro e un altro ancora, ma erano tutti negativi.

Ho pensato inizialmente di dover prestare attenzione alla mia alimentazione, mi ero concessa degli sgarri. Ma poi ho realizzato che c’era qualcosa di strano, mia madre pensava che fossi incinta e mi aveva convinta, ma il test era negativo. Un giorno ero in giardino in bikini e mamma mi ha fatto notare che il mio stomaco era stranamente rotondo, così ho deciso di andare dal medico, che mi ha dato dei lassativi.

Quei lassativi però non sono serviti a nulla e poche settimane dopo, ha deciso di ricoverarsi per dei controlli più approfonditi. Dopo un’ecografia e gli esami del sangue, i dottori hanno scoperto che la sua vescica era più piena del normale. Le hanno inserito un catetere, ma il giorno successivo il dolore era più intenso del solito.

Sono andata in bagno e ho notato del sangue nella sacca. Dopo una TAC, hanno capito che la vescica non era gonfia come pensavano. Avevo una grande cisti alle ovaie, più grande di 10 cm e dovevano asportarla immediatamente. Hanno parlato di un tumore a cellule rarissimo, chiamato Sertoli-Leydig.