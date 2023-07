A circa 10 giorni dal malore, Edwin Van Der Sar esce dalla terapia intensiva e rassicura personalmente i tanti fan che erano in ansia per lui

Sembrerebbe uscito definitivamente fuori pericolo Edwin Van Der Sar. L’ex portierone di Juve, Ajax e Manchester United ha pubblicato un post sui suoi canali social, rassicurando e ringraziando tutti i suoi fan che erano in ansia da quando, la settimana scorsa, era stato ricoverato in terapia intensiva per un’emorragia cerebrale.

Edwin Van Der Sar – Instagram

Sono stati giorni di ansia e preoccupazione, quelli vissuti dai tantissimi fan e soprattutto dalla famiglia di Edwin Van Der Sar.

L’ex portiere di Juve, Ajax, Manchester United e nazionale olandese, a inizio mese era volato in Croazia insieme a sua moglie per trascorrere qualche giornata di vacanza e per seguire il figlio, impegnato con la nazionale under 20 nel campionato mondiale.

Durante un’uscita in parapendio, Edwin ha accusato un malore ed ha perso i sensi, rendendo necessario un urgente trasporto e ricovero in ospedale.

La causa del malore si è scoperta essere un’emorragia cerebrale e l’ex campione è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale croato, dove ha ricevuto le migliori cure.

Ad aggiornare tutti sulla situazione ci ha pensato la società dell’Ajax, squadra di Amsterdam nella quale Edwin attualmente ricopre il ruolo di Direttore generale.

Alcuni giorni dopo il fatto, i lanceri, in costante contatto con la moglie di Van Der Sar, hanno scritto:

Edwin è ancora in terapia intensiva, ma è stabile. Non è in pericolo di vita. Ogni volta che andiamo a trovarlo, è comunicativo. Dobbiamo aspettare pazientemente per vedere come si svilupperà la sua situazione.

Il ritorno sui social di Edwin Van Der Sar

A circa 10 giorni dal malore di Edwin Van Der Sar, l’allarme può definirsi ufficialmente rientrato.

Nella serata di ieri, infatti, l’olandese è finalmente riapparso pubblicamente, postando sul suo account Instagram una foto che lo ritrae abbracciato alla moglie, sorridente e apparentemente in buona salute. A corredo dell’immagine ha scritto:

Innanzitutto vogliamo ringraziare tutti per tutti i grandi e solidali messaggi. Condivido con piacere che non sono più in terapia intensiva. Comunque sono ancora in ospedale Spero di tornare a casa la prossima settimana e fare il prossimo passo nella mia guarigione!

Nei prossimi giorni, dunque, è previsto il rientro in Olanda per Edwin e la sua famiglia. Tutti sperano che questa disavventura resti solo un brutto ricordo.