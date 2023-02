Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni di euro: chi ha vinto

Il giorno 16 febbraio c’è stata una vincita molto importante al SuperEnalotto, gioco gestito da Sisal, di ben 371 milioni di euro con la sestina vincente: 1-38-47-52-56-66, il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23 ed è stato centrato il 6 da 371 milioni di euro.

Questa risulta essere la cifra vinta più alta nella storia di tutto il mondo. Il Super premio è stato centrato con la Bacheca dei Sistemi di Sisal dove circa 90 giocatori si sono divisi il jackpot con una quota ciascuno di soli €5 e vincendo €4.123.704,71.

Fonte: web

La regione con più vincite è la Campania con ben 14 quote acquistate di cui 6 soltanto in provincia di Avellino, precisamente al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda. Seguono poi Friuli Venezia Giulia (9), Sicilia (9), Calabria (9), Marche (7), Lazio (7), Lombardia (7), Puglia (7), Liguria (4), Piemonte (4), Emilia Romagna (4), Toscana (3),Veneto (2), Abruzzo (2), Trentino Alto Adige (1), Umbria (1). Senza vincite solo la Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e Sardegna.

Piccola curiosità: le ricevitorie di Atripalda e Termini Imerese non è la prima volta che festeggiano un 6 al Superenalotto. Già in passato erano state infatti teatro di vincite milionarie.

Per poter riscuotere la vincita i vincitori hanno 90 giorni di tempo per far pervenire il tagliando vincente al centro riscossioni vincite di Sisal che ha un ufficio a Milano ed uno a Roma.

Molto spesso i vincitori si affidano ad un avvocato o notaio per riscuotere la vincita dando loro mandato di farlo in cambio in genere di una commissione del 3%.

Oltre a ciò c’è da dire che i fortunati vincitori dovranno lasciare allo stato il 20% di quanto vinto. Questa è infatti la nuova soglia decisa per le vincite oltre i 500 euro. In totale sono circa 74 milioni di euro che finiranno nelle case dell’Erario, circa 800mila euro a vincitore.