Un calvario che la accompagna da decenni e che non accenna a lasciarla in pace. Suzanne Somers, star della televisione e del cinema USA, ha annunciato insieme a suo marito che in questo periodo si è ritrovata per l’ennesima volta a lottare contro un cancro. All’età di 76 anni ha dichiarato anche di volersi prendere una pausa dal lavoro per portare avanti la sua lotta al meglio.

Nata in California nel 1946, Suzanne Somers è diventata famosa praticamente in tutto il mondo grazie ad alcuni ruoli interpretati in delle serie tv e film che hanno ottenuto un grande successo.

Quello più celebre è certamente il ruolo di Chrissy nello show “Tre cuori in affitto“, in cui ha lavorato dal 1977 al 1981 e che le è valso anche una candidatura al Golden Globe.

Poi ha recitato anche in “Una bionda per papà” dal 1991 al 1998. Nel 2003, grazie al successo ottenuto soprattutto per queste due interpretazioni, ha ottenuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Tv ma non solo. È infatti apparsa anche nel video musicale del brano Liberian girl di Michael Jackson e in film di grande successo al cinema come American Graffiti del 1973, nello stesso anno, in Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan con Clint Eastwood. Nel 1980 è stata invece protagonista con Donald Sutherland in Niente di personale.

Il calvario di Suzanne Somers

Credit: Page Six

Se da una parte la vita di Suzanne Somers è stata piena di fortuna e successo, da un altro è stata invece costellata di problemi, soprattutto di salute.

A soli 20 anni ha scoperto di avere una iperplasia endometriale, una condizione che precede il cancro o un tumore maligno dell’endometrio.

Quando di anni ne aveva 30, invece, si è ritrovata ad affrontare un tumore della pelle. Mentre quando ne aveva 54 ha scoperto di avere un cancro al seno.

Oggi l’attrice ha 76 anni e come annunciato da suo marito, il produttore 87enne Alan Hamel, si è ritrovata di nuovo ad affrontare una battaglia contro un tumore, l’ennesima.

Ha affrontato ancora una volta il cancro. Il 6 giugno i medici le hanno detto che era in remissione, ma il cancro è delicato e ora monitoreremo tutto da vicino.

Per non lasciare nulla al caso, l’attrice ha annunciato il suo ritiro temporaneo dalle scene. In modo da concentrarsi sulla malattia e respingerla ancora, come ha sempre fatto fino ad ora.

Il segreto di questa resistenza alle malattie, ha spiegato Suzanne, è senza dubbio il fatto di aver sempre vissuto una vita sana, priva completamente di prodotti chimici, e di non aver mai sottovalutato la prevenzione.