Svelate le cause della morte della supermodella: si è tolta la vita. Il motivo della sua decisione

Lo scorso 22 dicembre si è spenta la supermodella Stella Tennant, all’età di 50 anni. Poche ore fa, a distanza di giorni, sono state rivelate le cause della sua morte. Il noto volto degli anni ’90 si è tolto la vita a causa di alcuni problemi mentali con i quali non riusciva più a convivere. Nonostante l’amore e la vicinanza della sua famiglia, la modella ha scelto di mettere un punto a quella che per lei non era più vita.

La tragica notizia è stata diffusa da un portavoce della famiglia Tennant:

Stella non stava bene da tempo. Quindi per noi è fonte di grande dolore e disperazione che non sia stata in grado di andare avanti, nonostante l’affetto di noi tutti che le eravamo accanto.

Cinque giorni dopo il suo 50esimo compleanno, Stella è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari. Lasciando un grande vuoto nei loro cuori e nel mondo della moda, che per anni ha rappresentato sfilando per i più noti marchi.

Stella Tennant, un’icona degli anni ’90

Credit video: E! News – YouTube

Diventata la musa di Karl Lagerfeld negli anno ’90, la supermodella si è fatta conoscere per la sua diversità, dando un pugno per la prima volta alla “modella perfetta“. Il suo carisma, il suo look particolare, i suoi tagli alla maschietto e i suoi piercing e il suo fisico “piuttosto magro“, hanno catturato l’attenzione delle più importanti case di moda.

Durante la sua carriera, Stella Tennant ha sfilato per Burberry, Chanel, Alberta Ferretti e anche Jean Paul Gaultier, finendo anche più volte sulla copertina della rivista Vogue.

Una grande icona che si è ritirata nel 1998, ma che per sempre segnerà il mondo della moda.

Stella si è sposata subito dopo la fine della sua carriera con un uomo di nome David Lasnet e ha dato alla luce quattro figli.

Colpita da una malattia mentale, la modella si è tolta la vita il 22 dicembre del 2020.