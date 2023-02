Una notizia abbastanza sconcertante ha travolto il mondo del calcio nelle scorse ore. Sven Goran Eriksson, uno degli allenatori più noti e vincenti degli ultimi decenni, ha annunciato il suo ritiro, per ora momentaneo, dal mondo del pallone. La decisione è dovuta al suo stato di salute. L’annuncio in una nota diffusa sul sito del Karlstad Football Club, squadra per cui attualmente stava collaborando.

Una carriera di tutto rispetto quella dello svedese, nato a Sunne, cittadine situata al centro del paese nordico, il 5 febbraio del 1948.

Nel mondo del calcio fin da bambino, diventa giocatore nel 1966 e milita negli anni successivi in diverse squadre di serie minori. Nel 1975, a soli 27 anni e a seguito di un grave infortunio, è costretto ad appendere anzi tempo gli scarpini al chiodo.

Già l’anno successivo, tuttavia, veste i panni di secondo allenatore del Degerfors. Il carisma e la grande competenza gli permettono di diventare primo allenatore nell’anno successivo e addirittura ad essere chiamato come mister del prestigioso club del Goteborg due anni dopo.

Da lì è partita una vera e propria ascesa. Dal 1982 al 1984 allena il Benfica in Portogallo e dal 1985 al 1989 approda in Italia, sulle panchine di Roma e Fiorentina.

Altri tre anni al Benfica, dall’89 al ’92, e poi di nuovo in Italia, prima sulla panchina della Sampdoria e poi su quella della Lazio.

Un palmarès di tutto rispetto quello di Sven Goran Eriksson, che ha vinto diversi trofei e campionati con le squadre che ha allenato. È l’unico nella storia ad aver centrato il cosiddetto double (vittoria di campionato e coppa nazionale nello stesso anno) con tre squadre di tre campionati diversi, il Goteborg in Svezia, il Benfica in Portogallo e la Lazio in Italia.

Il triste annuncio di Sven Goran Eriksson

Dopo la Lazio, Eriksson ha allenato la nazionale inglese, quella messicana, la Costa d’Avorio e le Filippine. Oltre ad altri club prestigiosi come ad esempio il Manchester City.

Attualmente era incaricato come consulente e direttore sportivo dell’IF Karlstad Fotboll, squadra militante nella terza serie svedese.

In una nota diffusa proprio sul sito internet del club, l’ex allenatore ha annunciato, nelle scorse ore, di doversi prendere del tempo. Le sue condizioni di salute, che al momento restano ancora sconosciute, non gli permettono di proseguire il suo lavoro e le apparizioni pubbliche.