Una lite scoppiata in una sala giochi si è trasformata in sparatoria: uno dei proiettili ha colpito Takeoff dritto alla testa

Un evento molto spiacevole ha sconvolto tutti gli appassionati di musica rap e hip hop d’America e non solo. Kirsnik Khari Ball, meglio noto con il nome d’arte di Takeoff, ha perso la vita a seguito di una sparatoria avvenuta in una sala giochi di Houston, in Texas. Aveva solo 28 anni.

Il mondo della musica statunitense e mondiale, nelle ultime ore, ha appreso la notizia della scomparsa di due artisti, molto lontani tra loro per quanto riguarda il genere, ma che avevano in comune il grande numero di fan che li seguiva.

Bruce Arnold, musicista di genere soft rock e folk, si è spento per cause che non sono state rese note, all’età di 76 anni. Era stato attivo dal 1968 in poi, insieme alla band da lui stesso creata, gli Orpheus.

Nella serata do sabato scorso, intorno alle 2:30, ha invece perso la vita un rapper di soli 28 anni.

All’anagrafe Kirsnik Khari Ball, il musicista hip hop meglio conosciuto con il nome d’arte di Takeoff è rimasto vittima di una sparatoria avvenuta a Houston , in Texas.

A rendere noti i dettagli di quanto accaduto, il sito americano TMZ. A quanto pare Takeoff si trovava al 810 Billiards & Bowling, una sala da gioco della capitale texana, insieme ad altri amici e colleghi.

Improvvisamente è scattata un lite, che è presto degenerata e diventata sparatoria.

Uno dei proiettili vaganti ha colpito Kirsnik Khari Ball dritto alla testa. Nonostante il tempestivo soccorso da parte dei presenti prima e dei medici poi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Chi era Takeoff

Insieme a lui, seduto al tavolo dei dadi, c’era suo zio Quavo, famoso anche in Italia per aver duettato spesso con Sfera Ebbasta, che fortunatamente ne è uscito illeso.

Quavo, Takeoff e suo cugino Offset facevano parte del gruppo musicale chiamato Migos, molto attivo in America e all’estero.

Il gruppo Migos era nato nel 2009 e in diverse occasioni avevano raggiunto le prime posizioni delle classifiche statunitensi del genere rap, trap e hip hop.

Due giorni fa il gruppo aveva pubblicato il videoclip di Messy, singolo estratto dall’album intitolato Only Built for Infinity Links, e uscito lo scorso 7 ottobre.