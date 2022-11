Se ne è andato, per cause che ancora non sono state rese note, lo storico membro fondatore degli Orpheus, Bruce Arnold: aveva 76 anni

Giorni molto tristi per tutti gli amanti della musica americani e di tutto il mondo, in particolare per gli appassionati di soft rock. Se ne è andato, per cause ancora ignote al pubblico, ma molto probabilmente a seguito di una malattia, Bruce Arnold. Il musicista era diventato famoso alla fine degli anni ’60 con la sua band, gli Orpheus. Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore.

A divulgare la notizia della scomparsa ci ha pensato la famiglia del musicista, che nella nota diramata tramite Deadline ha parlato del decesso di Bruce, senza però scendere nei particolari. Né sulla data precisa della sua scomparsa, né sulle cause della stessa.

Sua moglie, Judy Arnold, nella nota ha definito suo marito come un’anima straordinaria. Poi ha continuato:

Ha ricevuto e trasmesso innumerevoli benedizioni nel corso della sua vita e il suo amore per la sua famiglia e i suoi amici è stato fonte di ispirazione. Sebbene se ne sia andato, la sua bella voce vivrà attraverso la musica che ha creato e che ci ha lasciato.

Bruce Arnold, oltre alla moglie, ha lasciato i loro quattro figli: Oliver, Gray, Erin e Jhon Mark. Quest’ultimo, il primo genito, ha scritto:

Sono molto orgoglioso di ciò che mio padre ha ottenuto e donato durante la sua vita. Tutto ciò che ha creato continua a stupirmi e sarò onorato di continuare a promuovere la sua eredità.

Chi era Bruce Arnold

Nato a Worcester, Massachusetts, nel 1946, Bruce Arnold ha mostrato fin da giovanissimo uno spiccato talento nella musica.

Il primo gruppo che ha fondato si chiamava The Villagers e il loro genere era il folk. Successivamente, nel 1964, si è diplomato alla Classical High School nel 1964.

Tre anni più tardi, nel 1967, ha fondato la band che gli avrebbe regalato un successo globale, gli Orpheus. Dal ’68 al ’71 la band ha registrato e pubblicato ben quattro album e sei singoli, tra cui quello di grande successo intitolato “Can’t Find The Time“.

Il suddetto brano è stato poi ripreso e rivisitato dal gruppo Hootie & the Blowfish. Questa versione è stata poi inclusa nella commedia del 2000 Io, me & Irene, con Jim Carrey e Renee Zellweger.