Quello che poteva diventare un giorno tristissimo, fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi. Il merito è tutto di Tamara Panzino, un’infermiera con 20 anni di esperienza in campo medico, che ha evitato a un bimbo di soli 3 mesi di spegnersi per sempre sull’areo su cui stava viaggiando insieme ai suoi genitori. Freddezza e professionalità uniche, quelle della donna, che è intervenuto subito evitando il peggio.

L’evento potenzialmente triste si è verificato su un volo di linea della compagnia aerea statunitense Spirit Airlines.

Il velivolo era da poco decollato alla volta di Orlando, in Florida. Trascorsi circa 30 minuti in volo, una coppia ha cercato di attirare le attenzioni del personale di bordo.

Il motivo era improvviso e inaspettato. Il loro bambino di soli 3 mesi stava male e aveva smesso di respirare.

On my flight back from Pittsburgh to Orlando, a baby stopped breathing three rows ahead of me. Thankfully a nurse (Tamara Panzino) was able to get the baby to breathe again. (1) pic.twitter.com/6oDgFCG7FS

— Ian Cassette FOX 35 (@iancassette_wx) September 9, 2022