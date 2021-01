Tanya Roberts è morta? Lo strano caso dell’ex Bond girl

Su Tanya Roberts cala il mistero. Data ieri per morta, la donna sarebbe ancora in vita. Dopo la notizia lanciata dal noto portale americano Tmz del decesso, a causa di un malore improvviso, della 65enne attrice – perlopiù nota per aver interpretato nel 1985 Spacey Sutton, la Bond Girl in 007 – Bersaglio mobile accanto a Roger Moore, e Julia Rogers, nella serie tv Charlie’s Angels – la testata online ha pubblicato ieri in tarda serata la rettifica, con un colpo di scena che ha davvero dell’incredibile.

Tanya Roberts: colpo di scena

Il suo portavoce – si legge nell’articolo – sostiene ora che sia viva, nonostante in un primo momento ne avesse comunicato la scomparsa a TMZ e diramato una nota con tali informazioni.

Una chiamata inattesa

La vicenda è surreale. Nel pezzo si apprende, inoltre, come stando Mike Pingel – questo il nome del portavoce – Lance (il marito dell’artista) abbia ricevuto, superate di poco le ore 10 della mattina, una chiamata dall’ospedale presso cui Tanya Roberts era ricoverata per avvisare l’uomo di come la compagna fosse ancora in vita.

Pingel ha aggiunto che Lance crede fermamente Tanya se ne fosse andata. È interessante segnalare che persino gli amici di famiglia – riporta il sito – hanno avvisato domenica TMZ, dicendo che Lance li aveva contattati per informarli del decesso della diva di Hollywood.

La prima versione

Secondo quanto riportato nella versione precedente del portavoce, il sito TMZ aveva raccontato che Tanya Roberts era rientrata a casa da una passeggiata con i propri cani, quando era collassata ed era stata urgentemente trasportata in ospedale.

Rettifica su Tanya Roberts

Il signor Pingel aveva affermato che era stata attaccata ad un ventilatore, senza ottenere i risultati sperati: non è mai migliorata, per poi esalare il suo ultimo respiro. A poche ore di distanza il dietrofront.

Aggiornamento: Il medico di Tanya ha chiamato Lance O’Brien lunedì sera per annunciargli l’effettivo decesso della moglie.