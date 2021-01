Morta ex Bond Girl alla Vigilia di Natale

Il mondo del cinema americano piange la scomparsa di una bellissima del grande schermo: all’età di 65 anni un malore improvviso ha stroncato Tanya Roberts, ex Bond Girl negli Anni Ottanta e Charlie’s Angel in pensione. L’attrice californiana stava passeggiando con i suoi cani alla Vigilia di Natale quando, tutto ad un tratto, ha cominciato a sentirsi male. Vani i tentativi di rianimazione. Lo scrivono i mass media USA e britannici.

Tanya Roberts ha interpretato Stacey Sutton in 007 – Bersaglio mobile

L’interprete era celebre per essersi calata nei panni della audace Julie Rogers nella quinta serie tv Charlie’s Angels, il cui cast di donne mozzafiato ha stregato i maschietti, italiani compresi. L’avvenenza della diva le ha consentito, inoltre, di impersonare la Bond girl Stacey Sutton in 007 – Bersaglio mobile, pellicola uscita nelle sale esattamente 35 anni fa, nel 1985. A portare in scena il mitico agente segreto fu allora Roger Moore.

In coppia con Roger Moore

Sebbene le esperienze sopra menzionate siano probabilmente le più importanti, Tanya Roberts era stata protagonista, in Sheena, regina della giungla.

Il portale Tmz, solitamente informatissimo sui divi dell’industria di intrattenimento a stelle e strisce, riporta ulteriori dettagli in merito. Secondo quanto è possibile apprendere nel pezzo pubblicato sul sito, nonostante il malore, l’artista era riuscita a rincasare dalla passeggiata con i suoi fedeli amici a quattro zampe.

Il Coronavirus non c’entrerebbe

Poi ha perso i sensi, è svenuta e i medici l’hanno condotta presso una struttura ospedaliera, dove – riferisce un portavoce della Roberts – è stata attaccata ad un respiratore. Purtroppo i tentativi di migliorarne le condizioni di salute si sono rivelati inefficaci, fino al tragico evento. Il suo decesso non sembra sia da imputare al Coronavirus.

Tanya Roberts: l’ultimo post su Instagram

L’ospedale della California ha ricoverato Tanya Roberts, ma i sforzi compiuti non sono stati sufficienti. L’ultimo post sulla sua pagina Instagram risale a domenica: un augurio di buon anno con un’immagine “rubata” dalla pellicola di James Bond alla quale ha partecipato.