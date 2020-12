Una folla commossa ha deciso di partecipare al funerale del piccolo Vincenzo Semerano, morto a soli 10 anni. Le immagini del dolore dei suoi compagni, hanno spezzato i cuori di migliaia di persone. Purtroppo, lottava da tempo contro un tumore, che alla fine non gli ha lasciato scampo.

CREDIT: FACEBOOK

Un grave lutto ha colpito la città di Taranto, ma soprattutto il quartiere di Rione Tamburi, dove il piccolo era cresciuto e dove in molti hanno cercato di aiutare lui, ma anche tutta la sua famiglia.

Purtroppo i medici gli hanno diagnosticato un tumore alle ossa e nelle ultime settimane, è anche risultato positivo al tampone per il Covid-19. Era ricoverato al Bambin Gesù di Roma ed i dottori stavano facendo il possibile per riuscire a salvarlo.

La malattia però, non gli ha lasciato scampo, lo ha strappato via dall’affetto dei suoi cari troppo presto. Aveva solamente 10 anni e tutti sono rimasti sconvolti da questa tragica ed improvvisa perdita. Infatti la comunità ora si è stretta vicino al dolore dei suoi familiari.

CREDIT: VIDEO FRANCESCO MANFUSO

L’estate scorsa era stata avviata una raccolta fondi, per permettere ai genitori di portare il piccolo a Roma, per un trapianto di midollo. In molti hanno deciso di fare la loro parte ed infatti sono riusciti a raccogliere circa 8 mila euro.

Il bambino è partito accompagnato dalla madre e dal padre, con un camper taxi dell’associazione Simba, per andare all’ospedale Bambino Gesù della Capitale.

Lo strazio degli amici di Vincenzo Semerano durante il suo funerale

CREDIT: ANDREA SGURA

Il carro funebre, con all’interno la piccola bara bianca, è passato nel Rione Tamburi e tutti i suoi compagni lo hanno aspettato ed hanno avuto la possibilità di salutare il loro amico per un ultima volta. A giugno, gli stessi bambini, si sono riuniti sotto la finestra dell’abitazione di Vincenzo per dargli coraggio prima di partire per Roma.

Il video del funerale è stato girato da Francesco Manfuso e l’immagine estrapolata da quella clip, è diventata presto virale sul web. L’associazione Genitori Tarantini, sull’accaduto ha dichiarato:

CREDIT: FACEBOOK