Dramma a Taranto, neonato con poche ore di vita trovato abbandonato in una busta: per fortuna sta bene

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella prima mattina di sabato 12 agosto, nella città di Taranto. Un neonato con poche ore di vita è stato trovato abbandonato dentro una busta, nei pressi di un cassonetto della spazzatura.

Per fortuna dopo il trasporto in ospedale, i medici hanno scoperto che sta bene ed hanno quindi deciso di chiamarlo Lorenzo. Ora gli agenti stanno lavorando per rintracciare la madre, poiché anche lei avrebbe bisogno di cure.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella prima mattina di sabato 12 agosto. Precisamente lungo via Pisanelli, all’angolo con via Principe Amedeo, nella città di Taranto.

Un passante a spasso con il suo cane, ha notato che l’animale si stava comportando in modo strano. Si era irrigidito e nonostante lui provasse a portarlo via, lui era rimasto immobile.

Quando si è avvicinato, si è reso conto che una busta di plastica si muoveva. Nel momento in cui ha guardato al suo interno, ha trovato un neonato abbandonato lì dentro.

Era avvolto in una coperta e vicino aveva un piccolo peluche. Da qui è partito il disperato allarme ai sanitari ed anche agli agenti di polizia, che sono presto intervenuti sul posto per le indagini del caso.

Neonato trovato abbandonato: le condizioni e le indagini

Hanno trasportato il piccolo d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata e dai primi controlli, è emerso che per fortuna sta bene. Ha ancora il cordone ombelicale attaccato e quindi è probabile che anche la madre potrebbe aver bisogno di cure, poiché l’altro pezzo del cordone le è rimasto attaccato e rischia un’emorragia.

I medici hanno ora deciso di chiamarlo Lorenzo. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno lavorando per capire cosa è successo e stanno cercando di visionare i filmati di video sorveglianza della zona. Dalla Questura di Taranto hanno fatto sapere: