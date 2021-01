Un gravissimo lutto ha colpito Taranto nelle ore scorse. Purtroppo Federica, la bimba di soli 5 anni affetta da un tumore molto grave, ha perso la vita. I medici in questi mesi hanno provato a fare il possibile per salvarla e anche i genitori. L’hanno portata in diversi ospedali, ma tutti i tentativi sono risultati vani.

Da quando è emersa la terribile notizia, sul web sono stati pubblicati molti messaggi di cordoglio, per la piccola ma anche per la madre e il padre.

La battaglia di questa bambina, è iniziata circa un anno fa. Ha iniziato a mostrare alcuni strani sintomi. Per questo i genitori l’hanno portata in fretta dal medico, per tutti i controlli necessari.

Dopo alcune analisi ed esami, è arrivata la terribile diagnosi. I dottori hanno scoperto che purtroppo Federica era affetta da un tumore molto grave alla testa. Da quel momento è iniziata la sua lunga battaglia.

La bimba in questo lungo periodo, è stata ricoverata nell’ospedale di Milano e anche in quello di Roma. I medici per cercare di salvarla, l’hanno sottoposta ad alcuni delicati interventi e a tutte le terapie di cui aveva bisogno.

Però, mentre era ricoverata nel nosocomio della Capitale, ha anche contratto il Coronavirus e da quel momento la sua situazione si è aggravata drasticamente.

Hanno deciso di trasferirla all’ospedale all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, ma è proprio durante questo ultimo ricovero, che il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I medici hanno provato a fare il possibile per cercare di aiutarla, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Morta bimba di 5 anni: il messaggio sui social

CREDIT: AERIALCLICK

Da quando è venuta fuori questa terribile notizia, in molti hanno voluto scrivere un messaggio sui social. Alcune persone hanno collegato la malattia di questa piccola, alle emissioni dell’ex Ilva. Chiedono infatti la chiusura della fabbrica. L’associazione Genitori Tarantini Ets, sull’accaduto ha dichiarato: