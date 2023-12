Lo sport italiano era in apprensione per le condizioni di salute di Tathiana Garbin: l'ex campionessa torna sui social dopo l'operazione

Possono tirare un primo e non troppo forte sospiro di sollievo tutti coloro che erano e sono ancora preoccupati per le condizioni di salute di Tathiana Garbin. L’ex campionessa di tennis e attuale capitano della squadra italiana femminile si è sottoposta all’intervento in programma per la rimozione di un tumore. L’operazione, come annunciato dalla stessa ex numero 22 della classifica Wta, è riuscita benissimo.

Credit: tathianagarbin – Instagram

Inutile negarlo. Nelle ultime settimane, grazie soprattutto ai magnifici risultati raggiunti dal tennista 22enne altoatesino Jannik Sinner, sono sempre di più gli italiani che si stanno avvicinando al mondo del tennis.

Eccezionali le sue prestazioni nelle recenti Atp Finals di Torino, che lo hanno portato ad un passo dalla vittoria finale, quando è stato sconfitto soltanto da un ingiocabile Novak Djokovic nell’atto conclusivo del torneo.

Pochi giorni e Jannik, insieme ai suoi compagni della nazionale italiana, si è rifatto subito, trionfando nella leggendaria Coppa Davis, riportando in Italia il trofeo che mancava da 47 anni.

Nelle interviste post vittoria, Sinner ha sì esultato, ma ha anche voluto prendersi un momento per fare una dedica speciale a Tathiana Garbin.

Tathiana Garbin e il tumore

Tathiana Garbin è un’ex tennista italiana di grande successo, arrivata fino alla 22esima posizione della classifica mondiale WTA, oggi allenatrice e capitano della squadra italiana femminile.

Qualche giorno fa, proprio in concomitanza con la Coppa Davis maschile, la Garbin aveva fatto un annuncio che ha spiazzato tutti. In una lunga e toccante lettera, spiegava di aver scoperto di avere un tumore, di essersi già sottoposta ad un intervento e che presto sarebbe dovuta tornare di nuovo sotto i ferri.

Come è andata l’operazione

Credit: tathianagarbin – Instagram

Immediato e immenso l’abbraccio e il sostegno ricevuti dalla campionessa. Tantissimi i messaggi che le hanno dato forza per affrontare al meglio l’operazione.

Intervento che è stato effettuato lunedì scorso all’ospedale Cisanello di Pisa, dal Professor Lippolis e dalla sua equipe.

A spiegare come è andato, ci ha pensato la stessa Tathiana, pubblicando questa mattina, dopo alcuni giorni di convalescenza, un messaggio sui suoi canali social. L’ex campionessa ha scritto: