Annuncio shock nel mondo dello sport italiano, in particolare per gli appassionati e per chi lavora nel settore del tennis. Thatiana Garbin, giocatrice e allenatrice di tennis, uno dei volti più noti nel circuito italiano, ha annunciato di essere malata, di aver già subito un intervento e di doversi sottoporre ad un’altra operazione.

Nata a Venezia nel 1977, Tathiana Garbin ha mostrato fin da bambina il suo talento nel tennis, che l’ha portata a diventare una delle atlete italiane più forti e vincenti degli ultimi anni.

Dopo il suo ritiro, arrivato nel 2011, si è dedicata alla carriera da allenatrice e nel 2016 viene annunciata la sua nomina a capitano della squadra italiana di Fed Cup.

Nella giornata di ieri ha deciso di aprirsi e raccontare quale grande ostacolo sta affrontando nella sua vita, che nulla ha a che vedere con il tennis e lo sport.

In un comunicato rilasciato ad Ansa, ha spiegato di avere un tumore e che deve sottoporsi ad un nuovo intervento, dopo il primo, dal quale si era ripresa.

Le parole di Tathiana Garbin

Oggi, desidero condividere con tutti voi una parte importante del mio percorso di vita. È con serenità e fiducia che annuncio che a ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore.

Inizia così la lunga lettera dell’atleta, che poi prosegue ringraziando tutti i medici che l’hanno curata, permettendole di essere pronta e “partecipare alle Billie Jean Cup Finals e di guardare con fiducia al futuro“.

Ringraziamenti che la campionessa estende anche a tutti coloro che l’hanno supportata in questo periodo difficile, dalla Federazione e ai suoi medici, alle sue splendide atlete.

Tuttavia, desidero informarvi che dovrò sottopormi a un secondo intervento, come previsto dal piano di trattamento pianificato dai medici. Grazie alla rapida convalescenza che ho sperimentato, sono ottimista riguardo alla mia capacità di tornare in campo.