Il suo tatuaggio sul volto metteva i brividi, oggi è una persona nuova

Finire su tutti i giornali con la propria foto segnaletica non è mai una gran cosa, figuriamoci se quella foto è talmente unica da restare impressa e diventare virale. Questo è successo a Alyssa Zebrasky, cittadina americana di Warren. La sua foto segnaletica è diventata una delle più memorabili, sapete perché? a causa del vistoso tatuaggio di un teschio che copre buona parte del viso.

Fonte: web

I guai con la giustizia per Alyssa sono iniziati da giovanissima quando è finita agli arresti domiciliari e ci è rimasta per circa 5 anni per episodi di furto. Il tutto accompagnata dall’uso di droghe. Da maggiorenne i problemi con la giustizia sono proseguiti. Si è fidanzata con un ragazzo che faceva parte di una banda a cui lei voleva entrare a far parte.

Ma per farlo come rito d’iniziazione era richiesto il farsi tatuare il viso. Alyssa non ci ha pensato due volte e lo ha fatto: si fece tatuare un grande teschio che coprisse tutto il suo volto.

Ora la sua vita è cambiata da circa 2 anni, si sta disintossicando e resta soltanto quel tatuaggio a legarla con il passato. Ma sta iniziando a lavorare anche su quello. Per caso ha scoperto su Instagram di un programma per la rimozione di tatuaggi ed ha deciso di candidarsi.

“All’inizio eravamo un po’ intimiditi, non ho mai visto così tanti tatuaggi sul volto di qualcuno. Non sapevamo quale fosse il suo background, perché è andata in prigione. Ma mentre parlavano con Alyssa, le nostre preoccupazioni sono svanite” – ha detto un’assistente che lavora al centro.

Alyssa sta procedendo gradualmente alla rimozione del suo enorme tatuaggio sul volto. “Quando è entrata, si vedeva che anche lei era nervosa. È un impegno per lei. Non ha mai rimosso tatuaggi prima d’ora. Eravamo entrambi nervosi ma ci siamo scaldati l’un l’altro” – ha proseguito l’assistente. Insomma un nuovo passo verso la vita normale.