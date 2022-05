Una donna di 52 anni è stata accoltellata dall’ex convivente a Padova. L’uomo, che secondo quanto diffuso finora non riusciva ad accettare la fine della storia, l’avrebbe aggredita in casa e l’avrebbe poi lasciata ferita a terra.

La vittima, con gravi ferite alla schiena, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Dopo un’operazione chirurgica d’urgenza, ora risulterebbe essere fuori pericolo.

Poco dopo la fuga, le forze dell’ordine hanno trovato ed arrestato l’uomo di 50 anni. Al momento è accusato del tentato omicidio della sua ex compagna. Dalle prime indagini, secondo quanto riportato, sembrerebbe che l’uomo non fosse sconosciuto agli agenti. In passato, nel 1999, aveva ucciso la sua ex convivente ed aveva alle spalle una denuncia per stalking di una terza donna.

In tutte e tre le relazioni, il 50enne non è riuscito ad accettare la fine della storia.

La donna di 52 anni è stata colta di sorpresa

Ieri, si sarebbe recato a casa della donna di 52 anni e avrebbe fatto prendere il sopravvento a quell’odio che provava nei suoi confronti, tentando di ucciderla con con un arma da taglio. Dal 20 aprile scorso, l’ex compagna aveva deciso di mettere fine alla loro storia, per via della gelosia troppo ossessiva dell’uomo e da quel giorno era finita anche la loro convivenza in quella stessa casa dove si è verificato il tentato femminicidio. Quel giorno l’avrebbe aspettata, pronto per l’agguato.

Dopo averla accoltellata alla schiena, il 50enne l’ha lasciata a terra, gravemente ferita ed è andato via. Ora è in arresto per tentato omicidio.

Fortunatamente, dopo l’intervento dei medici e il ricovero in ospedale, la donna è riuscita a sopravvivere. Sembrerebbe che le sue condizioni siano stabili.

Tanta la rabbia che si è scatenata sul web dopo la notizia che un ex assassino e denunciato per stalking, abbia provato ad uccidere di nuovo un’altra donna.