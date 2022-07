I vicini l'hanno sentita urlare per chiedere aiuto, ma non sono riusciti ad aprire il portone: la tragedia di Teresa Bonardi

Una tragedia devastante è capitata nella mattina di ieri, sabato 23 luglio, in un appartamento di Cologne, in provincia di Brescia. Teresa Bonardi, vedova di 64 anni, è morta a seguito di un incendio divampato all’interno della casa in cui viveva da sola. I vicini hanno tentato di aiutarla, ma la porta chiusa a chiave non ha permesso loro di intervenire in tempo.

Soltanto ieri si era diffusa la notizia della morte di una donna, Matilde Masini. L’impiegata bancaria originaria di Roma si trovava in vacanza a Terracina insieme al marito e stava facendo jogging al mattino di venerdì.

Improvvisamente, un’auto a tutta velocità l’ha travolta in pieno e le ha causato dei gravissimi traumi che alla fine ne hanno decretato il decesso. Inutile il soccorso tempestivo del marito medico e dei soccorritori del 118 giunti tempestivamente sul posto. Aveva solo 55 anni.

Teresa Bonardi di anni invece ne aveva 64 e viveva a Cologne, in provincia di Brescia. Dopo la morte del marito viveva da sola in un appartamento di un condominio di circa 20 famiglie.

Ieri mattina, purtroppo, ha perso la vita a seguito di un incendio divampato nella sua casa.

La tragica morte di Teresa Bonardi

Era da poco passata l’ora della colazione, quando i vicini di casa di Teresa si sono allarmati vedendo del fumo uscire dal portone della sua casa. Immediatamente hanno avvertito i Vigili del Fuoco, che hanno inviato tre squadre: una da Brescia, una da Chiari ed una da Palazzolo sull’Oglio.

Prima che gli agenti arrivassero, i vicini hanno cercato in tutti i modi di aiutare la donna. Uno di loro ha raccontato di aver sentito le sue disperate urla con cui chiedeva aiuto.

Gli stessi vicini hanno cercato di aprire il portone, ma essendo quest’ultimo chiuso a chiave non sono riusciti nel salvataggio.

Ad aprire il portone ci hanno pensato poi i Vigili del Fuoco arrivati sul posto dopo qualche minuto. Dopo averlo sfondato, hanno sedato le fiamme con abbondante acqua e sono entrati alla disperata ricerca della donna.

Purtroppo, quando l’hanno raggiunta, Teresa era già morta probabilmente per l’inalazione del fumo.

Una tragedia che ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Cologne. Teresa aveva figli e nipotini che amava molto e tutti la ricordano come una persona gentile e piena di vitalità.