Una tragedia assoluta e improvvisa ha spezzato la vita ad una donna di soli 55 anni. Si chiama Matilde Masini, era originaria di Roma e si trovava in vacanza a Terracina insieme a suo marito. Mentre faceva jogging, un’auto l’ha investita ad alta velocità provocandole traumi gravissimi che ne hanno decretato il decesso in pochi minuti.

Sono purtroppo diverse le tragedie che hanno colpito italiani mentre erano in vacanza in questi giorni di sole e caldo.

Martedì scorso, Diego Dal Zotto, mentre era in vacanza in barca a vela insieme ai suoi amici, ha accusato un malore. I compagni di viaggio hanno subito allertato le autorità croate, che in pochissimo tempo hanno raggiunto l’imbarcazione. Nonostante i loro sforzi per cercare di rianimarlo, alla fine il cuore del 47enne di Thiene si è fermato per sempre.

Matilde invece era originaria di Roma, aveva 55 anni e si trovava in vacanza a Terracina insieme a suo marito.

La donna stava facendo jogging insieme al marito. Lei correva, mentre l’uomo la seguiva in bici. Improvvisamente, un’auto è passata a tutta velocità ed ha centrato in pieno la donna, facendola sbattere violentemente sull’asfalto.

Il marito, che di professione è un medico, ha prestato subito il primo soccorso alla moglie. Mentre alcuni presenti che avevano assistito alla scena hanno effettuato la chiamata d’emergenza ai soccorritori.

Cordoglio per la morte di Matilde Masini

Purtroppo, nonostante i numerosi sforzi, sia del marito che dei dottori, per Matilde Masini non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.

Matilde era molto conosciuta nell’ambiente podistico romano, essendo lei grande appassionata della corsa, che svolgeva anche a livello agonistico.

Il Gruppo Sportivo Bancari Romani, di cui la 55enne faceva parte, ha affidato ai social un commovente messaggio di addio per l’amica: