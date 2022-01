Un decesso drammatico è avvenuto lo scorso giovedì 27 gennaio. Una giovane ragazza di soli 23 anni, chiamata Sofia Costantino ha perso la vita improvvisamente pochi minuti prima di andare a lavoro. Purtroppo ha lasciato una bambina di soli 2 anni.

CREDIT: FACEBOOK

In tanti conoscevano la giovane proprio per il suo lavoro come banconista in diversi bar del posto. Ora infatti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

La tragedia drammatica ed improvvisa si è consumata nella giornata di giovedì 27 gennaio. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Termini Imerese, in provincia di Palermo.

Sofia Costantino per molto tempo ha lavorato come banconista in diversi bar, tra i più noti ci sono il Gran Caffè Operà ed il Bar Milano. Inoltre, solamente 2 anni fa ha messo al mondo la sua bimba e tutti l’hanno descritto come una mamma sempre allegra e solare.

CREDIT: FACEBOOK

Nella giornata di giovedì si stava preparando proprio per andare a lavoro. Tuttavia, pochi minuti prima di uscire, è avvenuto l’impensabile. Probabilmente a causa di un malore, la ragazza è crollata a terra ed il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

I suoi familiari si sono resi conto della tragedia poco tempo dopo, ma nonostante il tempestivo intervento dei medici, per lei non c’è stato più nulla da fare. Gli inquirenti intervenuti, per capire l’esatta causa del suo decesso hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo.

Il messaggio di un’amica e collega di Sofia Costantino per il suo decesso

La tragica morte di questa giovane ha gettato nello sconforto la famiglia, ma anche tutta la comunità. Questo perché non aveva alcun tipo di patologia pregressa. Una sua collega in un messaggio di cordoglio sui social, ha scritto:

Non so nemmeno da dove iniziare, so solo che questa notizia mi ha stravolto la giornata e sicuramente anche la mia vita. Sono stata sempre fiera di come sei diventata, una donna come poche, una mamma fantastica, ma soprattutto la collega che tutti volevano avere.

CREDIT: FACEBOOK