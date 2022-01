Tragica scoperta in un'abitazione di Chioggia: mamma e figlia sono state trovate morte dopo l'intervento degli agenti di polizia

Tragedia a Chioggia, in provincia di Venezia. Mamma e figlia sono state trovate senza vita all’interno della loro abitazione. La prima 89 anni e la seconda 50 anni. A fare la terribile scoperta, sono stati gli agenti di polizia.

Secondo le notizie riportate finora, tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 13 gennaio 2022. Dopo l’allarme lanciato da alcuni vicini, che non vedevano ormai da giorni le due donne, la polizia si è recata all’abitazione per un controllo. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, gli agenti sono riusciti ad entrare in casa ed è stato allora che hanno fatto la tragica scoperta.

Il corpo della mamma di 89 anni giaceva a terra vicino a quello della figlia di 50 anni, che si trovava in posizione prona. Tra le prime ipotesi, la 50enne potrebbe essere morta a causa di un malore e l’89enne, solitamente assistita dalla stessa, potrebbe essere morta in seguito per cause naturali.

Oppure potrebbe essere morta prima la madre e la figlia potrebbe averla vegliata per giorni, fino a non avere più la forza per vivere. Ma a dare delle risposte certe su ciò che è realmente successo, sarà soltanto l’esame autoptico.

Mamma e figlia trovate morte: la vicenda accaduta poco tempo prima

La notizia si è rapidamente diffusa tra i cittadini e sul web, lasciando tanta tristezza nel cuore di chi le conosceva.

Non solo, quanto accaduto ha riportato il pensiero su un’altra tragedia accaduta non molto tempo fa a Sesto San Giovanni. Madre e figlia sono state trovate senza vita nella loro casa. La seconda ha lasciato un diario in cui ha raccontato ciò che è accaduto.

Dopo la morte di sua madre, avvenuta a seguito di una caduta, la figlia di 48 anni ha vegliato il suo corpo e non è riuscita ad accettare la dolorosa perdita. Con le sue parole ha spiegato di come sua madre fosse stata l’unica a sostenerla e comprenderla, cosa che il resto del mondo non faceva. Alla fine, si è tolta la vita.