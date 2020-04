Terni, bambino di 12 anni si gettato da un muretto Terni, bambino si è gettato da un muretto.

Un evento terribile è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì ventidue aprile, dove un bambino di dodici anni, si è gettato da un muretto, facendo un volo di quattro metri. E’ stato portato subito in ospedale e secondo le prime notizie, non è in pericolo di vita.

Una vicenda drammatica, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto i suoi genitori, che non si sarebbero mai aspettati che potesse arrivare a compiere un gesto simile.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, a Terni, in via Giannelli, lungo il parco Ciaurro.

Sembrerebbe che il ragazzino, dopo aver avuto una discussione molto accesa con la madre il padre, è uscito di corsa da casa ed è andato in quel posto, gettandosi poi dal muretto, per un’altezza di quattro metri.

A lanciare l’allarme è stato proprio uno dei passanti che, ha subito chiamato i soccorsi per aiutarlo, ma il loro ingresso, è stato ostacolato dal cancello chiuso per l’emergenza di questo periodo.

Sul posto, è arrivata anche una volante delle forze dell’ordine ed anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto all’apertura del cancello, per permettere ai paramedici, di curare, prendere il piccolo e portato in pronto soccorso.

Il bambino è stato portato d’urgenza in ospedale, dove secondo un primo esame dei medici, ha riportato delle fratture agli arti inferiori, ma non è in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno cercato di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed alla base del gesto del piccolo, ci sarebbe una discussione avuta con i suoi genitori. Lo hanno rimproverato perché è stato poco attento durante la lezione online e quindi, hanno deciso di punirlo, togliendogli proprio il suo cellulare.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche del bimbo.