C’è dolore e tristezza a Terni, per la tragica ed improvvisa morte di Laura Anasetti, giovane mamma di 36 anni. Nelle ultime ore in tanti sui social hanno scritto un messaggio per poterla salutare un’ultima volta. Tutti sono sconvolti per cosa le è accaduto.

CREDIT: FACEBOOK

Un grave lutto ha colpito l’intera comunità, nessuno avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere. La giovane donna era molto conosciuta, proprio perché negli anni aveva lavorato in tanti locali della movida.

Una sua amica, distrutta dalla perdita, ha voluto far sapere a tutti cosa sta vivendo. La ragazza sul suo profilo Facebook ha scritto:

Non ci posso credere. Eri una ragazza ed una persona fantastica. E che spettacolo quelle serata al mare, tutti insieme, quando i tramonti non finivano mai. Ciao Laura, ci mancherai davvero tanto.

Anche la senatrice di Terni Valeria Alessandrini, ha voluto esprimere il cordoglio ed il dolore che sta provando per la vicenda. Sul suo profilo social ha scritto:

Una tragedia assurda. Non ci sono parole per descrivere la tristezza, lo sgomento, l’incredulità che ha scatenato nella comunità ternana questa notizia terribile. Oggi è il tempo della preghiera e della commozione, domani sarà il tempo delle risposte. Sono vicina alla tua famiglia e a te Laura.

La tragica morte di Laura Anasetti

La drammatica morte di questa giovane mamma di 36 anni, è avvenuta nell’ospedale Santa Maria, nella serata di venerdì 30 luglio. Era arrivata nel nosocomio la mattina dello stesso giorno, poiché era incinta alla 32esima settimana ed accusava dei dolori.

Stava vivendo una gravidanza con dei problemi, proprio per questo i dottori hanno deciso di sottoporla d’urgenza ad un cesareo. Tutto sembrava essere andato per il meglio, fino alle 21. A quel punto la ragazza ha accusato un malore e nonostante l’intervento dei sanitari, il suo cuore ha cessato di battere.

La stessa struttura ospedaliera ha avviato un’indagine interna ed infatti, hanno disposto l’autopsia sul corpo. Il medico legale ha fissato l’esame per la giornata di mercoledì e con questo, i dirigenti sperano di avere delle risposte più concrete sul tragico decesso.