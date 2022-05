Terremoto in Giappone: sisma di magnitudo 6 scuote il nord-est

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante il Giappone che ha sconvolto tutto il Paese. Di recente un forte terremoto ha scosso tutta la parte nord-est dello Stato. In particolare, si tratta di un sisma di magnitudo 6. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente la parte nord-est del Giappone è stata colpita da un forte terremoto. Si tratta di un sisma di magnitudo 6 nella scala Richter il quale ha scosso diverse prefetture tra cui anche Fukushima. A darne l‘annuncio è stata l’Agenzia metereologica e alcuni giornali giapponesi tra cui il “Japantimes”.

Inizialmente il sisma a circa 5,8 è avvenuto intorno alle 12:24 locali. Stando a quanto riferiscono gli esperti, il terremoto ha avuto origine dall’Oceano Pacifico, esattamente ad una profondità di circa 30 chilometri. Tuttavia, malgrado tutto questo, non è stato rivelato alcun allarme tsunami.

Per quanto riguarda i disagi, non è stato riscontrato alcun danno grave. Per tanto, stando a quanto riferiscono i funzionari, si esclude che ci possano essere state delle anomalie nella centrale nucleare di Tokai n.2. Stesso discorso vale anche per la centrale nucelare di Fukushima n.1 e 2. Anche per quanto riguarda i mezzi di trasporto, come per esempio la linea Tohoku Shinakansen tra le prefetture di Fukushima e Miyagi, questi ultimi non hanno subito gravi disagi.

Giappone: sisma di magnitudo 7.3 a largo della prefettura di Fukushima

Tuttavia, già nel corso di marzo 2022, in Giappone si era verificato un altro violento terremoto. Si è trattato di un sisma di magnitudo 7.3 il quale ha colpito la regione Tohoku, a nord est del Paese. L’epicentro è stato rilevato in mare, a largo della prefettura di Fukushima a circa 60 chilometri di profondità. L’Agenzia Metereologica aveva dato anche l’allerta tsunami . Tra i disagi ci sono stati alcuni incendi, almeno quattro morti e oltre 100 feriti.