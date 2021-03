Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 avvertita distintamente nel Centro Italia

Oggi, sabato 27 marzo 2021, una forte scossa di terremoto ha colpito l’Italia alle ore 14.47. L’epicentro nel Mar Adriatico a nord di Bari. Il sisma, dapprima di intensità rilevata tra 5.3 e 5.9, è avvenuto in mare, nel tratto prospiciente alle coste del Gargano. Oltre che in Puglia, lo hanno avvertito varie altre Regioni, dal Molise all’Abruzzo, ma non solo: lo stesso anche in Campania, fino al capoluogo Napoli e alla provincia di Salerno.

Mentre riportiamo il terremoto di oggi, sabato 27 marzo 2021, registrato nel Meridione della nostra penisola non si contano particolari conseguenze. Al momento non sono pervenute richieste di soccorso ai vigili del fuoco, ma esclusivamente chiamate di persone desiderose di carpire informazioni in merito. Probabilmente preoccupati per le loro condizioni di salute o di quelle delle persone risiedenti nella zona.

Come riferiscono gli agenti dell’unità della Protezione civile, finora non ci sono segnalazioni di danni. Stando a quanto trapelato, non sarebbe successo nulla di grave né alle persone né alle cose. Prima di darlo per sicuro è comunque necessario attendere le verifiche di rito.

Secondo il sito di monitoraggio statunitense Usgs il terremoto avrebbe avuto luogo ad una profondità di 10 km. Benché forte la scossa non avrebbe avuto la capacità di causare grossi problemi.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha segnalato un evento sismico di magnitudo 5.6 con una profondità di 5 km qualche minuto prima delle 15 nel Mar Adriatico centrale. Inizialmente, il Centro sismologico euro mediterraneo aveva ravvisato una magnitudo leggermente superiore, di 5.9.

A 13 minuti di distanza, una seconda scossa ha avuto una magnitudo provvisoria di 4.1, riporta l’Ingv, con una profondità di 10 km. Il terremoto è stato distintamente avvertito in diverse Regioni – Abruzzo, Campania, Lazio e Puglia. Tra le città interessate, sono pervenute segnalazioni da Avellino, Bari, Napoli, Pescara, Roma e San Giovanni Rotondo.