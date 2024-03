Terremoto in Italia, nuove scosse e intensità dello sciame sismico in aumento: cosa succede ora

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Protezione Civile, sta monitorando attentamente l'evolversi della situazione nei Campi Flegrei.

Era stato annunciato nelle ultime ore, lo sciame sismico non si è concluso, non lo ha mai fatto davvero. Arrivati a domenica 10 marzo, alle ore 16.06, ha dato nuovi segnali lo sciame sismico che ha interessato l’area dei Campi Flegrei. Diverse scosse si sono susseguite in rapida successione, oggi, aumentando di intensità nel corso del tempo.

La prima scossa, di magnitudo 1.3, è quella avvertita distintamente dalla popolazione. A seguire, un evento di magnitudo 1.6 ha avuto epicentro nei pressi del lungomare di via Napoli, a una profondità di soli 0.5 chilometri, come riportato dall’Osservatorio Vesuviano. Una scossa di magnitudo 2.1 si segnala al largo di Baia, mentre un evento più intenso, di magnitudo 2.6, ha colpito il Cratere degli Astroni.

Il Comune di Pozzuoli ha diramato una nota ufficiale, confermando l’inizio della sequenza sismica e la possibilità che un boato si sia avvertito dalle persone residenti nelle zone vicine all’epicentro. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Protezione Civile, sta monitorando attentamente l’evolversi della situazione nei Campi Flegrei. Fornirà aggiornamenti costanti fino alla conclusione del fenomeno. Si tratta comunque di un momento piuttosto concitato per la popolazione e per gli addetti ai lavori che stanno monitorando le scosse.

Dall’inizio del mese, si sono registrati ben 95 terremoti nell’area dei Campi Flegrei. A questi si aggiungono 63 eventi di magnitudo non determinata (troppo esigui i movimenti tettonici). Un totale di oltre 100 scosse, quello dell’attuale sciame sismico, che ha nuovamente acceso i riflettori sulla situazione del vulcano.

L’area è storicamente interessata da una vivacità sismica che è oggetto di narrazioni da parte delle diverse popolazioni che hanno abitato l’area. Non si può considerare un evento raro o inaspettato, di certo preoccupante per l’intensità dimostrata nelle ultime settimane.

La sequenza sismica in corso nei Campi Flegrei rappresenta un motivo di preoccupazione per la popolazione locale. Le autorità competenti stanno monitorando la situazione con la massima attenzione e forniranno informazioni tempestive in caso di ulteriori sviluppi.