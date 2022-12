Un lutto molto grave ha colpito il mondo della musica britannica e internazionale. All’età di 63 anni e, come si legge nella nota pubblicata dalla band The Specials, dopo una breve malattia, si è spento Terry Hall. Ha suonato e cantato per diversi gruppi di grande successo sia in Gran Bretagna che all’estero, come ad esempio Vegas, Fun Boy Three e The Colourfield.

A dare l’annuncio della scomparsa del musicista ci hanno pensato i suoi colleghi e soprattutto amici, compagni di palco nei tantissimi concerti fatti dai The Specials. Nel comunicato si legge:

È con grande tristezza che annunciamo la dipartita, a seguito di una breve malattia, di Terry, il nostro bellissimo amico, fratello e uno dei cantanti, cantautori e parolieri più brillanti che questo paese abbia mai prodotto. Terry era un marito e un padre meraviglioso e una delle anime più gentili, divertenti e genuine. La sua musica e le sue performance racchiudevano l’essenza stessa della vita… la gioia, il dolore, l’umorismo, la lotta per la giustizia, ma soprattutto l’amore. Mancherà profondamente a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato e lasciano dietro di sé il dono della sua notevole musica e della sua profonda umanità. Terry lasciava spesso il palco alla fine degli spettacoli che confermano la vita degli Specials con tre parole… “Amore Amore Amore”.

In conclusione, i membri della band hanno chiesto privacy per la famiglia di Terry Hall in questo momento di tremendo dolore.

La carriera di Terry Hall

Come detto, Hall ha fondato diversi gruppi britannici e con essi ha composto, suonato e cantato tantissimi brani di grande successo non solo in terra britannica, ma in tutto il mondo.

Dal 1979 al 1981 e poi di nuovo dal 2008 in poi è stato il cantante dei The Specials. Dal 1982 al 1983 ha suonato con i Fun Boy Three e dal 1985 al 1987 con i The Colourfield.

Successivamente è stato uno dei membri delle band The Colourfield, Terry, Blair & Anouchka e Vegas, prima di tornare nei The Specials nel 2008. Nel 1994, 1997 e 2003 ha pubblicato anche tre album da solista.

Si contano anche diverse collaborazioni con alcuni tra i più grandi artisti, cantanti e gruppi della musica inglese, come ad esempio i Gorillaz.