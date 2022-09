Con la scomparsa della Regina Elisabetta II, avvenuta lo scorso 8 settembre, tiene banco il discorso legato all’eredità che la sovrana britannica lascerà ai suoi familiari. Il valore di tutti i gioielli è letteralmente inestimabile, ma in molti si sono chiesti che fine farà uno in particolare, non appartenuto direttamente a The Queen, ma a Lady D. Si tratta della cosiddetta Tiara Spencer, lo straordinario pezzo di oreficeria indossato da Diana nel giorno del suo matrimonio con l’allora Principe Carlo.

Naturalmente, gran parte dei tesori della Sovrana d’Inghilterra saranno spartiti tra gli eredi più stretti, con Camilla e la Principessa Kate in testa.

Anche se, la stessa Meghan Markle, moglie del Principe ribelle Harry, in passato, aveva avuto l’onore di indossare alcuni dei pezzi più pregiati della collezione della Famiglia Reale.

L’attenzione e le domande di molti, sudditi e non, negli ultimi giorni ma anche in passato, si è concentrata su un pezzo della collezione che non è appartenuto effettivamente ad Elisabetta II.

Si tratta della cosiddetta Tiara Spencer, il “cerchietto” indossato dalla Principessa Diana nel giorno del matrimonio con il Principe Carlo, celebrato il 29 luglio del lontano 1981.

Scopriamo ora alcune curiosità su questo gioiello. Quando è stato creato, come è arrivato a Diana, perché ha deciso di indossarlo nel giorno del suo matrimonio e, soprattutto, da quale membro della Famiglia Reale sarà ereditato.

A chi andrà la Tiara Spencer?

La tiara in questione è stata realizzata intorno al 1930 dal maestro orefice Garrard, per commissione di Lady Cynthia Hamilton, figlia del terzo duca di Abercorn e moglie del settimo conte Spencer.

A circa metà degli anni ’70 il gioiello fu ereditato dal Conte John Spencer, papà della “principessa triste”, che a sua volta lo donò a sua figlia qualche anno più tardi.

Nel giorno delle nozze con Carlo, Diana inizialmente doveva indossare la tiara Lover’s Knot, dono di nozze della Regina Elisabetta II. All’ultimo, però, decise di non attingere al gioiello donatole dalla Sovrana e di indossare quello donato dal papà.

Negli anni successivi la tiara è passata tra le mani e le teste di diversi eredi della famiglia Spencer. L’ultima ad indossarla in un’occasione pubblica è stata la nipote di Lady D, Celia McCorquodale, figlia di Lady Sarah Spencer, nel giorno delle sue nozze celebrate nel 2018.

Ora, però, il super gioiello, semplice, ma elegante e di enorme valore, passerà in eredità alla Principessa Charlotte di Cambridge. La figlia dei Principi William e Kate, nonché prima nipote femmina di Diana Spencer, ha solo 6 anni ed ha già un oggetto di enorme valore nella sua collezione. Valore che è senza dubbio altissimo anche a livello affettivo.