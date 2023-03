Tiktoker spende 11 euro per un vestito ma poi scopre che vale migliaia di euro

Tiktok è il social del momento che sta dando la possibilità a diverse persone di diventare popolari grazie ad una grande visibilità. Ci sono video che superano diversi milioni di visualizzazioni. Qualche giorno sta è diventata virale la storia di una ragazza canadese, famosa sul social per pubblicare foto di accessori di moda acquistati in negozi di seconda mano.

Fonte: web

Sarah Dunk non poteva credere ai suoi occhi quando ha acquistato l’ultimo abito in un negozio. Un abito pagato solo 11 euro firmato Versace. Sapete quanto vale? 9mila euro.

Si è trattato di semplice fortuna o di una distrazione del negozio? Fatto sta che Sarah ha mostrato soddisfatta ai suoi followers il vestito acquistato, quasi emozionata. Si tratta di un vestito lungo nero con diverse trasparenze. Sarah ha mostrato anche l’etichetta con la scritta Versace.

L’indumento è stato tra l’altro pescato in uno scaffalo stracolmo di abiti di seconda mano. Un utente ha addirittura affermato che si possa trattare di un capo appartenente alla collezione primavera/estate del 1992, dal prezzo esorbitante di 9 mila euro. E lei lo ha pagato solo 17 dollari, quasi 11 euro. Il video è diventato virale in poco tempo e ad oggi ha già superato i 16 milioni di visualizzazioni.

Cosa farà adesso? Lo metterà in vendita? Sarah ha dichiarato che di essere titubante perché ha notato una differenza di spalline con il capo originale Versace. Per questo nutre dei dubbi sull’originalità del capo. In tanti però gli hanno fatto notare che spesso gli abiti d’alta moda vengono cuciti su misura con il fisico dell’acquirente.

Quindi è probabile che chi ha acquistato il capo si sia fatta personalizzare le spalline secondo la sua conformazione fisica e adesso si nota la differenza.