I Carabinieri di San Miniato hanno ricostruito la dinamica dell'incidente in agriturismo in cui ha perso la vita il piccolo Tilman

Nel tardo pomeriggio di ieri si era diffusa la notizia riguardante la tragica morte del piccolo Tilman, il bimbo di 3 anni tedesco, in vacanza in un agriturismo nel pisano. Al contrario di quanto era stato riportato in precedenza, pare che il piccolo sia caduto sulla damigiana di vetro nel tentativo di uscire dalla culla in cui i genitori lo avevano messo per il riposino. Non era uscito, dunque, dalla camera e non è caduto dalle scale.

Pochi giorni di relax in famiglia, prima di tornare alla routine di tutti i giorni. Questo era l’obbiettivo di una famiglia tedesca che aveva deciso di visitare l’Italia e, in particolare, la Toscana.

Alloggiavano all’agriturismo Podere Canale di Peccioli, nel Pisano, e non potevano immaginare il dramma senza fine e del tutto casuale che gli sarebbe successo.

Uno dei figli della coppia, un bimbo di 3 anni, nelle prime ore del pomeriggio di ieri è caduto dalla culla in cui i genitori lo avevano messo a riposare, centrando in pieno una damigiana di vetro e rompendola in mille pezzi.

Uno dei frammenti di vetro ha causato al piccolo un profondo taglio alla gola, che alla fine è risultato fatale.

Inutile l’intervento tempestivo dei genitori e dei soccorritori del 118, avvisati dalla coppia tedesca.

Al contrario di quanto si pensava inizialmente, dunque, il bambino non era uscito dalla camera e non è caduto dalle scale, ma il tutto si è verificato all’interno della stanza.

Disposta l’autopsia sul piccolo Tilman

La pm incaricata dalla Procura ha disposto un’autopsia sul cadavere del piccolo Tilman, deceduto per arresto cardiaco poco dopo l’incidente con la damigiana.

L’obiettivo degli inquirenti è quello di ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte del bimbo, ma come ha specificato la pm, non ci sono indagati e non ce ne saranno. Questo perché si è trattato di una tragica fatalità e non di errori umani.

Nel frattempo è arrivato il messaggio di cordoglio da parte di Renzo Macelloni, sindaco di Peccioli, che si è mostrato molto vicino alla famiglia tedesca e anche al titolare dell’agriturismo.