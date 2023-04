Timea Iorio, la donna 49enne scomparsa lo scorso lunedì, è stata trovata senza vita in un terreno ad Aiello, una frazione di Castel San Giorgio (Salerno).

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto alla 49enne. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia. Grazie all’esame sarà possibile stabilire l’esatta causa del decesso. Per il momento, le ipotesi sono due: la donna potrebbe essersi tolta la vita o potrebbe essere stata colpita da un improvviso malore. Il suo corpo era già in avanzato stato di decomposizione.

I primi esami non hanno individuato alcun segno di violenza, per cui è stata subito esclusa l’ipotesi di un possibile delitto.

Timea Iorio viveva insieme a sua madre nel comune di Roccapiemonte. È stata proprio la donna, preoccupata dal suo mancato rientro, a denunciare la scomparsa lo scorso 10 aprile.

Il proprietario del terreno ha trovato il suo corpo senza vita nascosto tra l’erba alta e ha subito lanciato l’allarme alle autorità. Gli agenti intervenuti hanno identificato la donna e aperto le indagini. Accanto al corpo, sono stati rivenuti alcuni oggetti personali: dei medicinali, un cappello e una parrucca.

Il cadavere di Timea Iorio si trova al momento all’obitorio dell’ospedale Umberto I di Nocera, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le cause del decesso saranno stabilite dall’esame autoptico, che sarà fondamentale per aprire una pista agli inquirenti.

Bisognerà ricostruire gli ultimi spostamenti e gli ultimi contatti della 49enne e capire come sia arrivata in quel terreno a 4 chilometri dalla sua abitazione. E, non meno importante, sarà fondamentale capire se fosse da sola o in compagnia di una o più persone.

La Sindaca del posto ha espresso il suo cordoglio a nome dell’intera comunità: