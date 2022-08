Il suo sorriso ne è prova effettiva, una notizia bellissima che lo stesso Timo Baumgartl ha condiviso sui social. Il famoso calciatore ha sconfitto il tumore ed è tornato finalmente ad allenarsi con la sua squadra.

Il suo aspetto forse non è più lo stesso, ha perso tutti i suoi capelli biondi, ma sconfitto quel mostro che aveva invaso la sua vita, grazie alla chemioterapia.

Timo Baumgartl aveva scoperto lo scorso aprile di avere un tumore ai testicoli. Da quel momento nella sua vita è sceso il buio, ma non si è perso d’animo ed ha lottato con tutto se stesso.

Oggi ha condiviso sui social una foto in cui si mostra sorridente e in cui comunica la fine della sua dura battaglia. Fin dal primo momento, il calciatore ha tenuto aggiornati i suoi numerosissimi fan attraverso i social network. Li ha resi partecipi della sua battaglia ed è anche grazie al loro supporto e ai loro tanti messaggi, se ha trovato la forza di uscirne vincitore.

E oggi quelle foto nel letto di ospedale, quelle in cui si mostra senza capelli mentre guarda il sole all’orizzonte, sono solo un lontano ricordo.

Timo Baumgartl era ben consapevole di quello che avrebbe dovuto affrontare, ma non sapeva come sarebbe andata a finire, così come non lo sapevano i medici. Finalmente è arrivato il momento di tornare a sorridere e soprattutto di tornare a calciare il suo amato pallone.

Un altro calciatore ha sconvolto il mondo dello sport, con una diagnosi proprio uguale a quella di Timo. Si tratta di Sébastien Haller, attaccante del Borussia. Ha scoperto di avere una massa testicoli e si è sottoposto la scorsa settimana ad un intervento chirurgico. Fortunatamente, nonostante si tratti di un tumore maligno, è riuscito a scoprirlo in tempo e grazie all’operazione non dovrà sottoporsi a successive cure.