È ufficialmente iniziata la partita più difficile e dura che Sebastien Haller, attaccante franco ivoriano del Borussia Dortmund, abbia mai affrontato. Lo scorso 18 luglio si è scoperto che il campione è affetto da un tumore ai testicoli e in questi giorni ha iniziato il percorso di cure che si spera possa farlo tornare al pieno delle forze nel minor tempo possibile.

Lo scorso 18 luglio, il mondo del calcio rimaneva scioccato per un annuncio fatto da un club, il Borussia Dortmund, che riguardava un proprio tesserato, il bomber franco ivoriano Sebastien Haller.

Haller è stato uno dei pezzi pregiati di questa sessione di calciomercato, poiché l’anno scorso, con la maglia dell’Ajax, è riuscito a mettere in mostra tutte le sue immense qualità di bomber.

Ad accaparrarselo, alla fine, è stato proprio il club tedesco, che ha sborsato una cifra di 31 milioni di euro.

L’entusiasmo, sia per la squadra che per il giocatore, è stato intenso fin dal primo giorno di ritiro. Entusiasmo che però ha subito una drastica battuta d’arresto lo scorso 18 luglio.

Alla fine dell’allenamento, Sebastien ha accusato dei malesseri ed ha subito chiesto aiuto ai medici della squadra. Gli esami svolti immediatamente hanno fatto emergere una tragica verità: tumore ai testicoli. Ecco il comunicato con cui il club ha annunciato il ritiro temporaneo del calciatore:

Questa notizia di oggi è stata uno shock per Sebastien Haller e per tutti noi. L’intera famiglia del Borussia Dortmund augura a Sebastien una completa guarigione il prima possibile e spera di poterlo riabbracciare presto. Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile.