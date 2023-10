Sono davvero tante per persone sconvolte ed addolorate per l’improvvise scomparse di Tiziana Brucato, di 30 anni e sua zia Lara Cattani di 51 anni. La sorella gemella di Tiziana, Emanuela, si trova ricoverata in ospedale, in condizioni disperate, come lei, anche il cugino Simone.

Gli agenti in queste ore stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di questo sinistro così grave, che ha portato ad un bilancio straziante. In tanti sui social stanno ricordando la ragazza e la donna, che non ce l’hanno fatta.

I fatti sono avvenuti intorno alle 14.30 di martedì 24 ottobre. Precisamente sulla strada che da nuova Bazzanese porta a Zola Predosa, in provincia di Bologna.

Tiziana ed Emanuela erano di Palermo, ma erano arrivate in questa nuova città da poche settimane. Erano ospiti degli zii e stavano facendo diversi colloqui di lavoro.

In quel pomeriggio erano in macchina tutti insieme. Quando all’improvviso, sarebbe stata proprio l’utilitaria, guidata da Lara Cattani, ad invadere la corsia opposta. In quei secondi stava passando un camion, che non è riuscito ad evitarle.

L’impatto è stato devastante. Simone, il figlio 25enne di Lara, incastrato tra le lamiere del veicolo, ha chiesto per primo aiuto, facendo una chiamata al padre. Ha spiegato la scena straziante che aveva davanti ai suoi occhi.

Il decesso di Tiziana Brucato e della zia Lara Cattani

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i medici ed anche le forze dell’ordine. I sanitari per la 30enne e la zia non hanno potuto fare nulla, se non constatare i loro decessi. Emanuela la gemella ed il cugino Simone, si trovano ricoverati entrambi in ospedale e stanno lottando per la loro vita.

Le due sorelle stavano cercando di trovare un nuovo futuro, lontano dalla loro città d’origine. Erano molto unite. Tiziana in occasione della sua laurea, in un post sui social, dedicato alla sua gemella, aveva scritto:

A mia sorella Emanuela, mio porto sicuro dove rifugiarmi quando il mare è in tempesta, grazie per il tuo amore. Grazie per la tua forza ed il tuo costante ottimismo che mi hai tramesso.

In un altro post, in occasione del compleanno di entrambe, su una foto, si legge: “Auguri a noi, a te che sei la mia metà nel bene e nel male e per sempre so che ci sarai. Diverse nel carattere, gemelle nel cuore!”