Tiziano Siviero: ex campione del mondo grave dopo incidente in scooter

È ricoverato all’ospedale di Cisanello di Pisa Tiziano Siviero, 64 anni, ex campione del mondo di rally. Il due volte campione del mondo e d’Europa in coppia con Miki Biasion è rimasto coinvolto nella giornata di mercoledì 21 settembre in un terribile incidente stradale in località Lido di Capoliveri, all’isola d’Elba, dove risiede.

Stando alle prime notizie Siviero si trovava in sella al suo scooter sulla strada provinciale Ovest tra Porto Azzurro e Portoferraio, quando è stato travolto da una vettura ad un incrocio.

A detta di alcuni testimoni a quanto pare l’auto avrebbe sorpassato altre vetture ferme per far passare lo scooter con Siviero finendo per travolgerlo. L’uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza finendo sull’asfalto.

L’intervento dei soccorsi è stato quasi immediato. Sul posto sono arrivati carabinieri e un’ambulanza. Stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Portoferraio, è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso al presidio ospedaliero di Cisanello, a Pisa, dove è arrivato in serie condizioni ed è stato operato d’urgenza.

Tiziano Siviero operato d’urgenza dopo incidente in scooter

Stando all’ultimo aggiornamento Tiziano Siviero è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico durato circa 6 ore. A quanto pare al termine dell’operazione durato circa 6 ore non è stato trasferito in terapia intensiva. Pertanto non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Ironia della sorte l’incidente è avvenuto alla vigilia di un evento molto atteso sull’isola: la XXXIV Rally Elba Storico.

Tiziano Siviero è un ex campione di rally. Ha corso nel mondiale rally dal 1980 al 2001, a fianco di Miki Biasion. In tutti questi anni di onorata carriera ha conquistato due titoli del mondo rispettivamente nel 1988 e 1989, a bordo della Lancia Delta Integrale, e un titolo europeo nel 1983 su Lancia Rally 037. In totale il duo Siviero Biasion ha portato a casa 16 vittorie e 39 podi nel Mondiale.