Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Federica Zarabara, la 45enne scomparsa da casa nella giornata di lunedì 3 aprile. Poche ore dopo la denuncia dei suoi familiari, è stata trovata ormai senza vita nel tardo pomeriggio di martedì 4 aprile.

Un epilogo straziante, che purtroppo ha gettato nello sconforto la famiglia, ma anche tutta la comunità. In tanti hanno aiutato nelle ricerche, affinché potesse esserci il lieto fine.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono iniziati nella giornata di lunedì 3 aprile. Precisamente nella zona di Imponzo, nel comune di Tolmezzo, che si trova nella provincia di Udine.

I familiari si sono preoccupati, poiché la donna era uscita di casa e non aveva portata con sé né i documenti e nemmeno il suo smartphone. In casa non hanno trovato biglietti o qualcosa di insolito.

Non vedendola rientrare a casa si sono subito allarmati. Per questo hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e questi ultimi, hanno avviato tempestivamente tutte le ricerche del caso.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e diversi agenti, che hanno lavorato a lungo per riuscire a trovare la 45enne scomparsa. Però alla fine, è arrivata la straziante notizia.

Il ritrovamento del corpo di Federica Zarabara

Tuttavia, è intorno alle 18.00 di martedì 4 aprile, che è arrivato il triste epilogo. Gli agenti impegnati nelle ricerche della donna, hanno ritrovato il suo corpo ormai senza vita.

Ovviamente per il momento, le informazioni emerse su questo episodio sono ancora poche. Non si conosce né il posto dove l’hanno trovata e nemmeno la causa dietro al suo decesso.

Tuttavia, saranno solo le indagini a far luce su ciò che è successo alla donna. Nel frattempo l’intera comunità, proprio come la sua famiglia, è sconvolta dall’improvvisa perdita. In tanti speravano in un epilogo totalmente diverso. Volevano solo riabbracciarla il prima possibile.