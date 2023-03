Per Tom Sizemore, star del cinema statunitense, non ci sarebbe più alcuna speranza: i medici hanno consigliato di staccare la spina

Sarebbero gravissime e irrimediabilmente compromesse le condizioni di salute di Tom Sizemore. L’attore, oggi 61enne e famoso per aver recitato in grandi film come Salvate il soldato Ryan e Heat – La Sfida, lo scorso 18 febbraio è stato colpito da aneurisma cerebrale e per lui, secondo i medici, non ci sarebbe più nulla da fare.

Nato a Detroit, in Michigan, nel 1961 si è diplomato in recitazione alla Wayne State University e laureato alla Temple University di Filadelfia in teatro.

Da giovane si è trasferito a New York ed ha lavorato come cameriere, mentre iniziava a coltivare la sua carriera attoriale che sarebbe diventata da lì a poco di tutto rispetto.

L’esordio, oltre che al teatro, è arrivato nel 1989, quando sono usciti nelle sale cinematografiche ben 4 film in cui aveva avuto delle parti.

Tante e di altissimo pregio le pellicole in cui ha recitato nel corso della sua carriera, condividendo i set con alcuni dei più grandi attori degli ultimi decenni

Per citarne alcuni, nel 1991 in Point Break – Punto di rottura, al fianco di Keanu Reeves e Patrick Swayze. Nel 1989 in Sorvegliato speciale accanto a Sylvester Stallone, nel 1995 in Heat – La sfida accanto ad Al Pacino e Robert De Niro, nel 1998 in Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg, assieme a Tom Hanks e tantissimi altri.

Per Tom Sizemore non c’è più nulla da fare

Lo scorso 18 febbraio Tom Sizemore è stato soccorso dopo che un aneurisma cerebrale lo ha colpito mentre era nella sua casa di Los Angeles.

I medici lo hanno curato e assistito al meglio delle loro possibilità, ma le condizioni dell’attore non sono migliorante.

Stando a quanto riportato da Charles Lake, il suo manager e portavoce, per lui ormai non ci sarebbero più speranze di ripresa. L’agente ha detto che i medici hanno informato la sua famiglia della situazione e consigliato loro di valutare il fine vita.

La stessa famiglia, affranta per quanto accaduto e devastata dal dolore, in una nota condivisa sul web ha chiesto che venga rispettata la loro privacy in questo momento difficile.

Sono tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza apparsi sui social in queste settimane. Tanti colleghi, amici e semplici fan sono tremendamente sconvolti per quanto accaduto all’attore.