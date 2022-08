Per onorare la memoria di Tommaso D'agostino, L'Aquila ha deciso di intitolare a lui l'asilo che frequentava e in cui ha perso la vita

Non che ce ne fosse bisogno per far rimanere vivo il ricordo del piccolo Tommaso D’Agostino a tutti gli abitanti di L’Aquila, ma da oggi c’è un motivo in più per farlo. A svelare l’iniziativa della città capoluogo d’Abruzzo, in onore del bimbo morto a maggio nel cortile del suo asilo nido, il sindaco Pierluigi Biondi.

Quanto accaduto a L’Aquila lo scorso 18 maggio, non potrà mai essere cancellato dalla memoria degli aquilani, degli abruzzesi e di tutti coloro il cui cuore è andato in frantumi quel maledetto giorno.

Tutto si era verificato in pochi attimi e senza che nessuno riuscisse a fare nulla per evitarlo.

Una mamma, una donna di 38 anni di origini bulgare, aveva parcheggiato la sua auto fuori dall’asilo nido Primo Maggio. Aveva lasciato il figlio 12enne nella vettura ed era scesa per riprendere le altre due figlie, due gemelline alunne della scuola.

Inavvertitamente, il ragazzino rimasto in auto ha sfrenato la vettura, che di conseguenza ha iniziato una corsa inarrestabile verso la discesa antistante.

La suddetta discesa, conduceva dritta verso un cancello, non ancorato al suolo, dietro al quale c’erano gli alunni del nido a giocare in cortile.

6 i bimbi rimasti schiacciati dalla station wagon. Uno di loro, proprio il piccolo Tommaso D’Agostino di soli 4 anni, non ce l’ha fatta. Si è spento durante il tragitto in ambulanza che doveva portarlo all’ospedale San Salvatore.

L’asilo avrà il nome di Tommaso D’Agostino

La Procura ha ovviamente aperto un’indagine per quanto accaduto quel 18 maggio. L’unica iscritta al registro degli indagati, al momento, è la proprietaria della macchina.

Anche se le perizie effettuate e delle quali si attendono i risultati, potrebbero farci finire anche la stessa scuola. Questo se verrà confermato che non erano state attuate tutte le norme di sicurezza degli stabili.

Nel frattempo, come detto, la città di L’Aquila ha ufficializzato un’iniziativa per rendere onore alla memoria del piccolo Tommaso. A spiegare cosa accadrà, è stato il sindaco Pierluigi Biondi, che sul suo profilo Facebook ha scritto: