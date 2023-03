Un drammatico incidente stradale, avvenuto nella mattinata di ieri, è costato la vita a Tommaso Lisetti. Il giovane, di soli 24 anni, era a bordo della sua auto quando, per motivi in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un tir. Inutile ogni tentativo di soccorso e rianimazione per lui.

Un altro drammatico incidente stradale si è verificato sulle strade italiane e, questa volta, è costato la vita ad un giovane di soli 24 anni.

Tommaso viveva a Città di Castello e ieri mattina, intorno alle 8:00, stava percorrendo la strada che va verso Arezzo, per andare a lavoro. Faceva l’aiuto cuoco in un ristorante.

Per motivi ancora da chiarire, la Fiat Panda sulla quale viaggiava si è scontrata frontalmente contro un tir che procedeva in direzione opposta, verso Città di Castello appunto, finendo completamente distrutta.

Alcuni passanti hanno subito lanciato l’allarme ai soccorritori, che in pochissimo tempo hanno raggiunto il luogo dell’incidente. Sul posto anche un elisoccorso, ma ogni tentativo di salvataggio si è rivelato vano. Troppo gravi i traumi riportati nell’impatto sa Tommaso, che è deceduto praticamente sul colpo.

Alla guida del camion c’era un uomo di 46 anni, che sarebbe rimasto illeso ma che è scioccato per quanto accaduto.

Le autorità hanno effettuato tutti i rilievi del caso, per chiarire dinamica e cause dell’incidente. Il camionista è stato anche sottoposto a tutti i test del caso, per accertare la sua abilità alla guida.

Cordoglio per Tommaso Lisetti

Tommaso Lisetti era ben voluto e conosciuto da tutti a Città di Castello e dintorni. In passato aveva anche giocato a calcio per diverse società sia umbre che toscane e in moltissimi hanno voluto dare un ultimo commosso addio al 24enne.

Sei stato un compagno di squadra, amico, fratello. Soprattutto amico e fratello. Ti ricordiamo per la tua allegria, leggerezza e voglia di vivere che perfettamente ti rappresentavano. Sai quando si parla dell’anima di uno spogliatoio? Ecco tu ne eri il perfetto esempio. Riuscivi a combinare competitività e divertimento come solo in pochi sanno fare. Eri un ragazzo ottimista ed avevi sempre una parola buona per tutti. Eri buono, sempre solare, e ci volevi bene. E tutti noi te ne abbiamo voluto e te ne vogliamo. Tanto. Un abbraccio Bomber.

Questo, ad esempio, il commovente addio pubblicato dalla Vivi Altotevere Sansepolcro, squadra per la quale Tommaso aveva giocato dal 2016 al 2018.