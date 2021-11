Il mondo del calcio italiano e soprattutto la famiglia del Milan, piangono la morte di Gino Maldera. Ha giocato e vinto molto negli anni ’60, per poi allenare le squadre giovanili negli anni ’80. La squadra rossonera lo ha ricordato con commozione sul proprio account Twitter, pubblicando una nota carica di dolore e cordoglio.

La stagione del Milan sta procedendo a gonfie vele. Sebbene abbia avuto un inizio malevolo in Champions, in campionato resta ancora imbattuto e primo in classifica, a pari punti con il Napoli.

Nella squadra sembra ritrovato lo spirito vincente di un tempo. Quello che ha portato i rossoneri di Milano a vincere decine e decine di trofei. Proprio su qualcuno di quei trofei prestigiosissimi, c’è grande la firma di Luigi Maldera.

Gino, così rinominato da tutti, ha avuto una gloriosa carriera da calciatore. Poi ha tentato la strada da allenatore, ma non è mai andato oltre le squadre giovanili, che gli hanno dato comunque grandi soddisfazioni.

È morto all’età di 75 anni nella sua Milano, città che è diventata la sua casa e che tante soddisfazioni gli ha dato.

La carriera di Gino Maldera

Gino Maldera era nato a Corato, in Puglia, il 19 gennaio del 1946. Ben presto ha dovuto lasciare la sua patria per inseguire il sogno di diventare calciatore.

È il Milan a notarlo e a portarlo nelle giovanili, dove il forte difensore ha avuto modo di formarsi e di diventare pronto per una carriera da professionista.

Dopo un paio di stagioni in prestito, torna al Milan nel 1968 e vince subito la Coppa dei Campioni. Era il grande Milan guidato da Nereo Rocco, capace di vincere anche la Coppa Intercontinentale. La sua avventura, fortunatissima, al Milan, finisce nel 1971, ma gioca fino al 1982 in altre squadre ottenendo altri grandi risultati.

Successivamente ha tentato la carriera da allenatore, tornando al Milan, guidando diverse compagini delle giovanili.

Proprio la squadra rossonera, appresa la notizia della sua morte, ha voluto ricordarlo con un commovente post su Twitter: